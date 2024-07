Catanzaro. Al via nuovo calendario differenziata carta e cartone per utenze non domestiche

Catanzaro. Al via nuovo calendario differenziata carta e cartone per utenze non domestiche / Fiorita e Arcuri: ottimizzato il servizio confidando nella collaborazione di tutti

Al via il nuovo calendario per la raccolta differenziata relativamente alla carta e agli imballaggi in cartone e cartoncino per le attività non domestiche. Con una ordinanza del settore igiene ambientale di Palazzo De Nobili, si è regolamentato il conferimento di tali materiali in una unica fascia oraria al fine di garantire il decoro urbano e prevenire, nelle giornate meteorologiche avverse, la dispersione per le vie cittadine. In particolare, la carta dovrà essere conferita dalle attività non domestiche nel giorno dì mercoledì, dalle ore 21:00 alle ore 06:00, mentre i materiali in cartone dal lunedì al sabato, dalle ore 11.30 alle ore 13.30. Il nuovo calendario sarà illustrato nei prossimi giorni nel corso di una riunione con tutte le realtà associative di categoria, anche al fine di recepire eventuali istanze utili per migliorare il servizio. Nella medesima ordinanza viene, inoltre, evidenziato il divieto, per tutte le tipologie di utenze, di utilizzare per qualsiasi tipo di rifiuto sacchi neri o comunque non trasparenti che impediscano la verifica del corretto conferimento.

“L’obiettivo posto alla base di queste decisioni è sensibilizzare, quanto più possibile, la cittadinanza al rispetto delle regole e alla cura dell’ambiente per far sì che Catanzaro, dal centro alla periferia, possa essere una città sempre più pulita a vantaggio di tutti”, commentano il sindaco Nicola Fiorita e l’assessore all’Ambiente Giorgio Arcuri. “Puntiamo, quindi, sull’ottimizzazione del servizio, confidando nella preziosa e fondamentale collaborazione della collettività. Le piccole accortezze quotidiane da parte di tutti possono contribuire a premiare gli sforzi profusi dall’amministrazione sul fronte della tutela ambientale, senza mai arretrare nelle attività di controllo e di vigilanza mirate a garantire il rispetto delle regole”.

Il testo completo dell'ordinanza è pubblicato sul portale dell'ente al seguente link: https://www.comune.catanzaro.it/bando/modifiche-ed-integrazioni-allordinanza-23-del-27-novembre-2015-sul-conferimento-e-la-gestione-dei-rifiuti-solidi-urbani-e-raccolta-differenziata-da-utenze-domestiche-e-non-domestiche/