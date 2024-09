Catanzaro - Cremonese: al via la prevendita dei biglietti per la sfida della 6ª giornata di Serie B

CATANZARO - Cresce l'attesa per la sfida tra Catanzaro e Cremonese, valida per la sesta giornata del campionato di Serie B 2024-2025, che si giocherà venerdì 20 settembre alle ore 20:30 allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Il match mette di fronte due squadre che cercano conferme in questa prima parte di stagione, con obiettivi ben chiari in testa.

La prevendita dei biglietti per l'evento calcistico inizierà domani, lunedì 16 settembre, alle ore 15:00. I biglietti saranno disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

Come acquistare i biglietti

I tifosi potranno acquistare i biglietti attraverso due canali principali: online su TicketOne.it, dove sarà possibile scegliere il proprio posto e completare l'acquisto in pochi minuti, oppure nei punti vendita fisici autorizzati, presenti sul territorio.

L’importanza della partita

Questa partita rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni. Il Catanzaro, attualmente in 14ª posizione con 6 punti, ha ottenuto una sola vittoria nelle prime cinque giornate e vuole migliorare il proprio cammino di fronte al pubblico di casa. Dall’altro lato, la Cremonese, in 8ª posizione con 7 punti, arriva a questa sfida con l’intento di consolidare la propria classifica e puntare alle zone alte del campionato.

Il Catanzaro ha mostrato una certa stabilità difensiva, con solo 4 gol subiti finora, ma ha faticato a segnare, con appena 6 reti realizzate. I calabresi cercano quindi di invertire il trend e tornare alla vittoria dopo una serie di pareggi e una sconfitta nelle ultime partite. La Cremonese, invece, ha un bilancio leggermente migliore con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. I lombardi puntano a confermare il buon momento, cercando una prestazione solida che possa portarli ancora più in alto in classifica.

Informazioni utili per i tifosi

Con una grande affluenza di pubblico attesa per venerdì sera, si consiglia di acquistare i biglietti con anticipo, preferibilmente online, per evitare lunghe code ai botteghini. Inoltre, è bene recarsi allo stadio con largo anticipo per facilitare i controlli di sicurezza, che potrebbero richiedere tempi più lunghi vista la rilevanza dell'evento.

L’appuntamento è fissato per venerdì 20 settembre alle ore 20:30. La sfida tra Catanzaro e Cremonese promette spettacolo ed emozioni, in un match che potrebbe cambiare gli equilibri della classifica di Serie B. Non dimenticate di acquistare i biglietti a partire da lunedì 16 settembre, alle ore 15:00, per essere parte di questa entusiasmante serata di calcio.

Clicca qui per conoscere i punti vendita abilitati

