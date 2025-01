Catanzaro. Proteste in via Trapani: residenti esasperati dai disagi per i lavori della metropolitana

Cresce l’indignazione tra gli abitanti di via Trapani, nella zona sud di Catanzaro, per i gravi disagi che ormai da due anni sono costretti a subire a causa dei lavori per la realizzazione della nuova metropolitana cittadina.



La via principale di accesso alle abitazioni risulta chiusa da tempo, nonostante il termine dei lavori fosse originariamente previsto per aprile 2024. Ad oggi, però, il cantiere sembra privo di una chiara direzione: non sono presenti cartelli di sicurezza né indicazioni sulle tempistiche di completamento.

In risposta alla chiusura, è stata predisposta una stradina temporanea che costeggia la stazione delle Ferrovie della Calabria del quartiere Lido di Catanzaro. Tuttavia, questa soluzione si sta rivelando inadeguata: ogni giorno, il passaggio è reso complicato dalla presenza di mezzi da cantiere, automobili, furgoni e altre tipologie di veicoli.



A peggiorare ulteriormente la situazione, negli ultimi giorni la stradina è stata ulteriormente ostruita da camion e macchinari pesanti impiegati sempre per i lavori della metropolitana.

Gli abitanti di via Trapani denunciano lunghe e interminabili code per entrare e uscire dalla propria zona di residenza, una condizione che mina non solo la viabilità, ma anche la sicurezza e la qualità della vita.



“Il comune deve intervenire con urgenza – dichiarano i residenti – Non possiamo continuare a sopportare disagi che colpiscono il nostro lavoro, la nostra quotidianità e, soprattutto, la nostra sicurezza”.

Le proteste evidenziano la necessità di un intervento immediato per ristabilire condizioni accettabili, fornendo ai cittadini della zona risposte chiare e soluzioni praticabili.



La comunità chiede maggiore trasparenza, un piano concreto per la gestione del cantiere e tempi certi per la conclusione dei lavori.