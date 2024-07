Catanzaro in Semifinale Playoff contro la Cremonese: Tutto Esaurito per una Sfida da Brividi! (Tutte le regole)

Catanzaro conquista una vittoria entusiasmante contro il Brescia e si prepara ad affrontare la Cremonese nelle semifinali playoff della Serie B, promettendo uno spettacolo emozionante per i tifosi.

Con la vittoria del Catanzaro sul Brescia, si sono conclusi i preliminari dei playoff di Serie B, regalando ai tifosi un match entusiasmante. Ora, i calabresi affronteranno la Cremonese in una semifinale già sold out, promettendo spettacolo e emozioni.

Catanzaro-Brescia: 4-2

La partita dei preliminari tra Catanzaro e Brescia ha offerto un vero spettacolo calcistico. I momenti salienti sono stati:

- 8' Galazzi porta in vantaggio il Catanzaro.

- 26' Iemmello raddoppia.

- 52' Moncini (Brescia) accorcia le distanze.

- 90'+6 Donnarumma segna il terzo gol.

- 105' Brignola aumenta il vantaggio.

- 121' Iemmello chiude i conti con il quarto gol.

Precedenti stagionali 2023-2024: Catanzaro vs Cremonese

Nei precedenti incontri di campionato tra Catanzaro e Cremonese, entrambe le partite sono terminate a reti inviolate:

- 19 agosto 2023: Cremonese vs Catanzaro 0-0

- 21 maggio 2024: Catanzaro vs Cremonese 0-0

Febbre del martedì Sera

Superati i preliminari, la semifinale d'andata si giocherà martedì 21 maggio alle ore 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo. In poche ore, i biglietti sono andati esauriti. Il ritorno è previsto per sabato 25 maggio alle 20:30 a Cremona.

Cremonese con due Risultati su tre

La Cremonese parte con il vantaggio di due risultati su tre. Se i risultati dei precedenti incontri di campionato si dovessero ripetere, la Cremonese andrebbe in finale playoff.

I grigiorossi inizieranno la loro scalata verso la Serie A affrontando il Catanzaro, una matricola determinata a giocarsi le sue carte fino in fondo. La sfida di andata sarà al Ceravolo, dove il Catanzaro spera di ottenere un risultato positivo che gli consenta di affrontare il ritorno con due risultati utili su tre.

Il Catanzaro affronterà la Cremonese con lo spirito di sempre, cercando di trasformare ogni opportunità in gol. La semifinale si preannuncia emozionante e combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per raggiungere la finale playoff.

Regolamento Playoff semifinali

Le semifinali si giocano su andata e ritorno: terza e quarta, in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato, godono del vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa.

A qualificarsi per la finale è la squadra che totalizza il maggior numero di goal tra andata e ritorno: in caso di numero di reti uguale, non sono previsti i supplementari e passa la miglior classificata nel campionato regolare.

La finale si gioca tra le vincenti delle due semifinali: partite di andata e ritorno, con ritorno in casa della squadra meglio classificata in campionato. In caso di stesso numero di goal segnati nelle due sfide, ad essere promossa in Serie A è la squadra che vanta il miglior piazzamento ottenuto nel campionato regolare. Qualora in campionato le due finaliste abbiano conseguito lo stesso numero di punti, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.

Nei Playoff di Serie B non vale la regola del goal in trasferta.