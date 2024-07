Catanzaro si mobilita per la Giornata dei Disturbi Alimentari: Fabio Celia invita alla partecipazione

Fabio Celia, capogruppo in Consiglio comunale, auspica un ampio coinvolgimento nella manifestazione cittadina per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e del trattamento dei disturbi alimentari.

CATANZARO - “Domani, 15 marzo, Catanzaro è chiamata a fare la sua parte nella lotta ai disturbi alimentari testimoniando in piazza l’attenzione verso un problema che è sanitario ma anche sociale, che quindi comporta l’impegno di tutti”. Lo scrive il capogruppo in Consiglio comunale, Fabio Celia.

“L’auspicio, quindi – continua – è che il sit-in previsto alle 17:30 presso la statua del Cavatore, per l’occasione illuminata di lilla, sia il più partecipato possibile. Si tratta di un appuntamento importante, promosso dalla vicesindaca con delega ai rapporti col sistema sanitario Giusy Iemma e approvato dall’Amministrazione comunale, che ha inteso così aderire alla campagna nazionale di Anci, l’Associazione dei Comuni d’Italia e Never Give Up, l’associazione formata da professionisti che lavorano, in centri di eccellenza italiani e internazionali nel campo della prevenzione, del trattamento e della ricerca sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Una iniziativa – aggiunge Celia – che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, far conoscere la gravità della problematica e gli strumenti per affrontarla ma anche dare un segno di concreta vicinanza a chi, di questi disturbi, soffre”.