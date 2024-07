Catanzaro sotto controllo: Beccati con finestre e infissi abbandonati, multa salata per chi deturpa il territorio, i dettagli

Finestre e infissi abbandonati per strada, due trasgressori beccati dalle telecamere / arcuri: “proseguono controlli e sanzioni più elevate contro chi non rispetta le regole”



CATANZARO - Scendono dall’auto, aprono il cofano e iniziano a scaricare finestre e infissi vecchi abbandonandoli per strada. E’ la scena immortalata dalle foto trappole in una strada della zona sud della città. Le telecamere hanno permesso di individuare due trasgressori che saranno multati per aver conferito rifiuti in maniera illecita.

La stretta dell’amministrazione comunale contro chi non rispetta la raccolta differenziata e deturpa l’ambiente non si ferma, come sottolinea l’assessore Giorgio Arcuri: “Purtroppo è solo l’ultimo di una serie di episodi che riguardano diversi incivili, sorpresi nell’atto di depositare rifiuti di ogni tipo su suolo pubblico, in totale spregio delle regole e del buon senso.

Come amministrazione, nei mesi scorsi abbiamo lanciato un messaggio preciso nell’elevare le soglie delle sanzioni per chi viene beccato a conferire in modo errato i rifiuti.

I controlli della Polizia locale su tutta la città servono, quindi, non solo a contrastare e colpire chi non vuole bene alla propria comunità, ma anche da deterrente, sperando che questo genere di comportamenti venga sempre meno e che non si vanifichino tutti gli sforzi dei cittadini virtuosi. Le telecamere rappresentano, in tal senso, un valido strumento di presidio - conclude Arcuri - a supporto dell’azione di vigilanza in tutto il territorio, specialmente nel periodo estivo quando occorre preservare, ancora di più, l’igiene e la salute pubblica”.