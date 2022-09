Celebrato il 151 anno della presa di Porta Pia

Roma, 21 settembre 2021 - Fa parte della nostra storia. Ha segnato un passaggio fondamentale per l'unità del paese, eppure a ricordarsi della presa di Porta Pia sono sempre in pochi.

Ad ogni modo, ieri si sono svolte le celebrazioni per onorare il 151° anniversario della presa di Porta Pia avvenuta nel 1870.

Nel corso dell'evento celebrativo diversi sono stati gli interventi, tra tutti quello significativo di Marziano Pagella, Presidente del Rito Simbolico Italiano, che ha deposto una corona di alloro.

“Continuiamo a ricordare il 20 settembre - ha dichiarato Pagella - come una data fondamentale per la libertà di pensiero e in particolare del pensiero laico".

Presente all'evento anche il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi accompagnato dai membri della sua Giunta.

Maurizio Lozzi