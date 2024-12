Celia: rilanciare il sistema delle preferenze nella legge elettorale per rimettere al centro la legittimazione popolare

Nota stampa del Capogruppo Pd Fabio Celia.

“Nel momento storico in cui la politica rischia di perdere seriamente il collante con i cittadini, il principio irrinunciabile della sovranità popolare deve tornare a rappresentare la bussola attorno a cui orientare la vita dei partiti.



Riallacciandomi alla proposta in itinere, suggerita anche da alti vertici del Partito democratico, riguardo al rilancio del sistema delle preferenze nella legge elettorale, credo proprio che questa possa essere un’iniziativa concreta e facilmente attuabile per riportare la politica sui giusti binari.



Un’idea che condivido perché in grado di contribuire al ripristino di una piena agibilità politica e democrazia che, allo stato attuale, sembra essere insufficiente a livello nazionale, come sui territori.



Per rafforzare la credibilità e l’autorevolezza degli eletti nelle amministrazioni e nelle istituzioni, è necessario che gli stessi trovino una necessaria legittimazione nel giudizio del popolo, superando la logica delle liste bloccate.



Questo significherebbe dare voce alla gente e consentire loro di esprimere la propria preferenza sull’operato delle persone, senza subire scelte calate dall’alto.



Un passo necessario, dunque, per superare una volta per tutte i cortocircuiti dettati da compromessi legati alle correnti e agli interessi del momento, in cui spesso a prevalere sono i rapporti di amicizia e i bisogni di posizionamento.



Cose che nulla hanno a che vedere con il senso nobile della politica che un grande partito identificativo del centrosinistra dovrebbe riscoprire e rilanciare, stimolando così la partecipazione spontanea attorno ai temi del governo e della gestione della cosa pubblica.



Mi auguro, perciò, che su questa strada ci si possa ritrovare uniti e compatti, sfidando tutte le forze che starebbero facendo ostruzionismo, perché ne va anche del futuro e dell’agibilità del PD ad ogni latitudine”.