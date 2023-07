"Cheesecake" è il nuovo singolo della dj/producer italiana Janelle

Ascolta “Cheesecake” su Spotify: https://spoti.fi/3MlocKi

Energia, positive vibes e una giusta dose di follia: sono questi gli ingredienti che Janelle ha mescolato per realizzare il suo nuovo singolo dal titolo “Cheesecake”, disponibile dal 19 Maggio su tutti digital stores e Spotify.

“Cheesecake” è una traccia dal sapore Tech-House con tutte le caratteristiche per far diventare il pubblico “Cheesecake dipendente” e per “accendere” tutti i dancefloor.



Il brano rilasciato su Black Lizard segna il ritorno discografico della dj/producer italiana che ricordiamo per il suo scorso singolo “Keep On Dancing”, suonato da artisti internazionali tra cui Don Diablo, disponibile su YouTube con il videoclip ufficiale. (https://youtu.be/hjHAzQjo0vk)

“Cheesecake” è un’idea creativa e sviluppata attraverso un vocal predominante, nonché l’anima della traccia, realizzato con un sintetizzatore vocale.

La tematica della traccia è ispirata ad una storia d’amore stravagante di una ragazza ed un ragazzo che dopo una serie di sguardi incrociati all’interno di un club si sono innamorati grazie al potere magico di questo dolce, che lui ogni sera le regala.



“A chi non piacciono i dolci? Beh, per non parlare della famigerata Cheesecake, torta light ma gustosa. Proprio come il mio nuovo disco nato durante una cena tra amici: semplice ma ricco di energia.”

Il disco è stato masterizzato da D-Lewis presso LRS Factory Rome.

Un ringraziamento a Phonica School.



Janelle nel corso della sua carriera ha scalato le classifiche dance di Beatport con il suo singolo "Illuminate" rilasciato dalla label spagnola Blanco Y Negro, raggiungendo la sedicesima posizione.

E' stata inclusa nella nota classifica Djanetop tra le sette migliori dj in Italia e n. 175 dj nel mondo nel 2017, arrivando alla posizione n. 14 come miglior Dj Woman 2019 italiana di Djane Mag Italy.

Giunge alla semifinale del contest "Fisherman’s Friend" organizzato da Radio Deejay e nel 2018 ha partecipato come resident week dj su Radio m2o, confermando il suo talento nei dj set live, grazie anche agli eventi in cui viene spesso ospitata nelle migliori discoteche che l’hanno vista protagonista.

Successivamente vola ad Ibiza e partecipa agli imperdibili party al "Privilege" - "Beautiful People Boat Party" e Cafe’ Globo Ibiza e subito dopo ha fatto parte di un progetto molto cool insieme ad una cantante italiana, che le ha viste vincitrici al Festival Show 2019 e con cui si è esibita live con i suoi coinvolgenti set in tutta Italia e non solo.

