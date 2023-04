Jadoo è tornato con il nuovo singolo "Holograms", presentato in anteprima in Spagna e Svizzera

Ascolta “Holograms” su Spotify > https://spoti.fi/41GKMDd

Il dj/producer italiano Jadoo, dopo aver pubblicato negli ultimi mesi i singoli “It’s Going Down” (Gas Records), “To The Beat” (Semantic Sounds) e “In The Maze” (Brazility), è tornato con il suo nuovo brano dal titolo “Holograms”.

“Holograms”, produzione uscita sulla realtà brasiliana Bass Box Recordings, è disponibile dal 20 Aprile su tutti i digital stores e Spotify.

L’artista ha presentato in anteprima il suo ultimo lavoro in Spagna, Svizzera e nella sua città natale Catania, riscontrando un grande coinvolgimento da parte del pubblico, grazie al groove che caratterizza la traccia in cui risaltano sonorità Techno e Tech House, ben definite e coese, grazie alla sua sperimentazione.

“Holograms” è già stato supportato da diversi nomi italiani ed internazionali e Jadoo avrà modo di farla conoscere anche ad Ibiza e Dubai durante l’estate 2023.

Conosciamo meglio Jadoo

Andrea Pipitone in arte JADOO è un DJ e produttore italiano nato nel 1998. Suona e produce musica House / Tech House e le sue canzoni sono sempre alla ricerca di originalità ed innovazione.

Il suo lancio professionale avviene nel 2018 suonando come dj resident nei club più importanti della sua città, Catania. Nel 2021 la sua traccia “Drums On Fire'' entra nella classifica Beatport ''Hype Picks'' come una delle migliori nuove uscite Tech House. Il 2022 è l'anno più importante, debuttando ufficialmente all'estero e si esibisce al “Ministry Of Sound” a Londra e ad Amsterdam durante l'ADE 2022. Recentemente si è esibito come guest in Spagna e Svizzera. Nei prossimi mesi porterà la sua musica in altre parti del mondo e le molteplici date sono in fase di programmazione.

