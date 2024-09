Claudio Bacilieri protagonista di «A Palazzo con lo Scrittore» A Tenuta Trovante di Cortale si è discusso di borghi storici

Si è conclusa la quinta edizione di «A Palazzo con lo Scrittore», fortunata rassegna culturale ideata e diretta da Raffaele Gaetano, che vede protagonisti ogni anno a settembre tre importanti scrittori italiani in altrettante dimore storiche aperte per l’occasione al pubblico.

Ospite dell’ultimo evento, che si è svolto nella magnifica Tenuta Trovante di Cortale, Claudio Bacilieri, ideatore del celebre brand «I borghi più belli d’Italia».

Attraverso un fitto dialogo che ha via via assunto la forma del ritratto a maglie larghe, il prestigioso ospite ha scandito l’argomento raccontando i borghi più belli del Mediterraneo. Particolare attenzione è stata poi riservata anche ai borghi calabresi, secondo Bacilieri tra i più belli d’Italia. La flautista Veronica Romeo ha impreziosito l’evento eseguendo brani virtuosistici del repertorio classico. Il numeroso pubblico presente e la stessa Famiglia Ciriaco-Serrao hanno molto apprezzato la proposta e alla fine il plauso è stato unanime.

Ma «A Palazzo con lo Scrittore» ha regalato anche altri momenti come la visita della tenuta (tipica residenza di campagna calabrese del XVIII secolo) e la degustazione di eccellenti vini delle Cantine Statti di Lamezia Terme.

Abbiamo chiesto a Raffaele Gaetano di illustrarci i contenuti del cartellone: «I palazzi e le ville storiche da sempre affascinano chi ama immergersi nella bellezza come in uno scrigno prezioso. A Palazzo con lo Scrittore si propone di far conoscere questi presidi di eleganza schiudendoli per un giorno al pubblico».

L’appuntamento di Tenuta Trovante seguiva quelli di Palazzo Cybo-Malaspina di Aiello Calabro e di Villino Bambara di Lamezia Terme.

«A Palazzo con lo Scrittore» gode del prestigioso patrocinio dell’Associazione Nazionale Dimore Storiche e del sostegno di aziende che credono fortemente in progetti culturali innovativi.