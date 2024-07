Colpo alla criminalità organizzata: operazione a Caivano smantella il Clan Angelino con 14 Arresti

Sotto la morsa della legge: un'azione decisiva dei carabinieri porta alla cattura di membri chiave dell'organizzazione mafiosa.

NAPOLI - In un incisivo intervento delle forze dell'ordine, la lotta alla camorra ha segnato un'importante vittoria a Caivano. Nella giornata odierna, un'operazione coordinata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna ha portato all'arresto di 14 individui - tredici dei quali tradotti in carcere e uno agli arresti domiciliari. Questa incursione, frutto di meticolose indagini e culminata con l'emanazione di un provvedimento cautelare da parte del GIP del Tribunale di Napoli, su sollecitazione della Direzione Distrettuale Antimafia, segna un duro colpo per il noto clan Angelino.

Le accuse mosse contro gli arrestati sono gravi e rispecchiano il tipico modus operandi della criminalità organizzata: associazione di tipo mafioso, estorsione e tentativo di estorsione. Il tessuto economico locale di Caivano e delle aree limitrofe è stato per lungo tempo sotto la pressione di queste attività illecite. In particolare, l'indagine ha rivelato come il clan Angelino abbia continuato ad esercitare la sua influenza nefasta, preponderante nel settore delle estorsioni a danno di imprenditori e commercianti.