Castrovillari pronta ad ospitare “Le Grandi Sonate per Pianoforte” di Mario Spinnicchia al Castello Aragonese

Il Festival Antonio Vivaldi, giunto alla sua settima edizione, si conferma come uno degli eventi più attesi e prestigiosi del panorama musicale del Sud Italia.

Organizzato dall’Associazione Cosenza Autentica APS e con la direzione artistica del maestro Alessandro Marano, il festival è divenuto una presenza consolidata nella vivace scena culturale di Castrovillari, arricchendo l’offerta musicale della città e del territorio del Pollino con un programma di grande raffinatezza.

La rassegna 2024 si apre il 28 settembre nella magnifica cornice del Castello Aragonese di Castrovillari, con il concerto “Le Grandi Sonate per Pianoforte”, eseguito dal celebre pianista catanese Mario Spinnicchia.

Artista di altissimo livello, Spinnicchia ha calcato i palcoscenici più prestigiosi d’Italia e d’Europa, affermandosi come uno degli interpreti più raffinati e apprezzati del repertorio classico.

La sua carriera è segnata da un’intensa attività concertistica, che lo ha visto protagonista in città come Parigi, Salisburgo, Bruxelles e nelle più importanti sedi musicali italiane, da Roma a Napoli, da Firenze a Palermo.

Allievo di maestri illustri come Sergio Perticaroli, Spinnicchia ha perfezionato la sua arte a Roma e Salisburgo, dove ha saputo affinare la sua tecnica, unendo una straordinaria sensibilità interpretativa a una padronanza tecnica invidiabile.

Il suo talento, riconosciuto e apprezzato a livello internazionale, gli ha aperto le porte di collaborazioni prestigiose, come quella con l’Orchestra Internazionale “F. Fenaroli”, con cui ha emozionato il pubblico in scenari unici come il Teatro Romano di Spoleto e il Palazzo Pontificio di Castelgandolfo, alla presenza di Papa Giovanni Paolo II.

L’eleganza e la profondità interpretativa di Spinnicchia si riflettono in ogni sua esibizione, e il concerto del 28 settembre promette di essere un’esperienza indimenticabile.

Il programma della serata, interamente dedicato alle sonate per pianoforte, sarà una celebrazione della bellezza e della potenza espressiva del repertorio classico.

In apertura, il pubblico potrà apprezzare le esibizioni di giovani promesse della musica, che confermano la vocazione del Festival nel promuovere nuovi talenti accanto a figure di spicco della scena musicale internazionale.

Programma completo del Festival:

• 5 Ottobre – “Dall’Opera al Jazz” con Antonio Puglia (clarinetto) e Mariano Meloni (pianoforte)

• 12 Ottobre – “Classico vs Moderno” con Piero Rotolo (pianoforte) e il Quintetto d’Archi Talos

• 19 Ottobre – “Anima Barocca” con Moira Michelini (pianoforte)

• 26 Ottobre – “Tango Apasionado” con Claudio Cozzani (pianoforte) e Gianluca Campi (fisarmonica) presso il Teatro Sybaris

Il Festival Antonio Vivaldi rappresenta non solo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica, ma anche un tassello fondamentale del progetto culturale Castrovillari Città Festival, arricchendo la città di eventi di qualità che spaziano dal classicismo alla musica antica, fino alle sonorità più moderne e innovative.

Biglietti:

Posto unico €5.00.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

• Sito Web: www.festivalantoniovivaldi.it

• Email: [email protected]

• Telefono: 0984 795699

• Direttore Artistico: Alessandro Marano, cell. 339 3362422