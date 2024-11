CONCORSO MUSICALE REGIONALE VIOLA 2024 - CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Il Concorso Musicale Regionale Viola, organizzato dal CAV Centro Antiviolenza - Spazio Donna del P.L.U.S Distretto sanitario di Ozieri, in collaborazione con il Centro per la Famiglia Lares e la Scuola Civica di Musica “Monteacuto”, e realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, giunge quest’anno all’ottava edizione.

Un’ edizione ricca di novità, di spunti ed anticipazioni che, in prospettiva futura, vedranno concretizzarsi ancora di più la volontà e, al contempo la necessità del CAV Spazio Donna, di indagare sulle radici storiche e culturali della violenza, il bisogno di comprendere e far riflettere su come la cultura patriarcale ha condizionato l’immaginario comune.

E’ arrivato il momento di dare un taglio più specialistico e divulgativo, soprattutto alla luce di casi che non intendono diminuire, infatti, il numero di femminicidi in Italia, al 10 novembre 2024, è di n. 83 donne uccise in ambito familiare e n.51 donne che hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. Dati sconcertanti ma reali, purtroppo.

Nel nostro Distretto le richieste di aiuto pervenute al CAV, a partire dal 2021 fino ad oggi, sono n. 58

di cui n. 36 residenti nei comuni del LOGUDORO e n. 10 residenti nei comuni del GOCEANO.

L’intento è quello di produrre sapere, conoscenza, attraverso operazioni di divulgazione nel nostro territorio.

Una più specifica sensibilizzazione, perciò, che vuole svilupparsi principalmente su due livelli: uno più tecnico e specialistico, ed uno artistico e culturale, che possa veicolare, non solo attraverso la musica, ma mediante una molteplicità di linguaggi espressivi, le diverse sfaccettature della tematica.

A partire da quest’anno avremo il coinvolgimento di due professionisti del settore, dell’associazione “senzaviolenza” di Bologna, la Dott.ssa Giuditta Creazzo co-presidente, ricercatrice senior, di formazione giuridico criminologica, coordinatrice e responsabile scientifica del Gruppo Osservatorio del Coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna; e il Dott. Gabriele Pinto altro socio fondatore, psicologo psicoterapeuta, membro clinico della Società Internazionale di Analisi Transazionale (SIAT).

Con loro, l’equipe del Cav, approfondirà due temi in particolare: il linguaggio di genere e l’immaginario maschile.

A fare da corollario, l’intervento di un prezioso collaboratore del CAV che proviene dal nostro Distretto, il Professor Monserrato Bacciu, docente di storia e filosofia, che ripercorrerà i principali eventi storici che hanno caratterizzato la lotta per il contrasto alla violenza di genere.

Altra importante novità è il carattere itinerante dell’iniziativa che, a partire da quest’anno, sarà accolta da un altro comune del Distretto.

Verranno organizzati due eventi: il 23 Novembre 2024 si terrà nel Comune di Bultei, ore 17.30, presso il Centro Culturale, “Aspettando Viola” e il 25 Novembre 2024, nel Comune di Ozieri, ore 18.00, presso il Teatro “ Oriana Fallaci” e in diretta su videolina, si terrà il “ Concorso Musicale Regionale Viola” 2024.

In “Aspettando Viola”, il CAV dialogherà con i divulgatori di “sensaviolenza “ e con Prof. Bacciu, tali momenti di riflessione si alterneranno a performances di teatro e danza, grazie al contributo delle associazioni ASD Danceozieri Academy, Inoghe Cultura e spettacolo Ozieri e l’attore Pasquale Mugoni di Bultei.

Questi momenti di approfondimento, durante il Concorso Musicale Regionale Viola, verranno accompagnati dalle esibizioni degli artisti partecipanti.

I protagonisti di quest’anno saranno: Aleph Dharma con “Luca”, F&G Duo con “Salva”, Jam Ensemble “Fenice”, Mattia Pinna con “Anima in gabbia”, Michele Falzoi con “Marco la donnaccia”, Out of the Blue con “Hope in autumn” e Sara Ledda con “Alzo la testa”.

Come ogni anno, sarà presente la giuria composta da docenti ed esperti del settore musicale: Ugo Spanu, docente del Conservatorio di Sassari, presidente della giuria e attuale direttore della Scuola Civica sovracomunale di musica “Monte Acuto”; Franco Castia, autore di testi anche in lingua sarda; Pina Muroni, cantante, insegnante di canto moderno e direttrice di Coro Gospel; Tetta Becciu, poetessa ed esperta di lingua sarda; Marcello Zappareddu, musicista e insegnante di chitarra. Faranno inoltre parte della giuria, accanto alle nuove operatrici del CAV centro antiviolenza – Spazio Donna, le storiche professioniste del Servizio, la dott.ssa Elena Biondi, psicologa psicoterapeuta e la dott.ssa Maria Franca Gaias, assistente sociale.

Viola esiste grazie a chi la sostiene, non solo attraverso i contributi artistici, ma anche e soprattutto per merito di chi, in qualità di partner, collaboratore/trice o volontario/a, di anno in anno, ne sposa i principi.

Si ringraziano le amministrazioni comunali di Ozieri e Bultei, l’ ODV Possibilmente, le Associazioni Moica, Danceozieri Academy, Senzaviolenza, Inoghe Cultura e Spettacolo Ozieri, l’attore Pasquale Mugoni di Bulteatro, Croce Ottagona, il Punto Sociale, Evntu, l’agenzia di pubblicità l’affare, l’illustratore Nicola Marras.

Segnaliamo inoltre che nella mattinata del 25 Novembre, il CAV interverrà al Convegno “Se questo è amore”, organizzato dagli assessorati alle politiche sociali e pubblica istruzione, presso il Comune di Tempio, alle ore 9.30, mentre rimane attiva la collaborazione con le scuole attraverso non solo i percorsi progettuali in classe, ma anche la partecipazione alle assemblee volute dagli studenti e studentesse degli Istituti Superiori.

Per info – [email protected]