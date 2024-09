Conferiti i Premi Internazionali ‘The Grand Award to Excellence’ al Merito e alla Carriera 2024"

Sabato 21 settembre, l'Auditorium "Provincia di Caserta" ha ospitato il gala finale del 25° Premio Internazionale "The Grand Award to Excellence" Premio alle Eccellenze Europee "Tra le parole e l’infinito". Sono stati premiati scrittori e conferiti premi e riconoscimenti alla carriera.

Il Premio, ideato e promosso dal 2000 dal Cavaliere Nicola Paone, è uno tra i più antichi del genere istituito in Campania. Quest'anno è stato conferito ai migliori scrittori per il settore Letterario "Tra le parole e l’infinito". Come avviene da un quarto di secolo, sono stati insigniti del Premio Letterario e del Riconoscimento alla Carriera "Ad Haustum Doctrinarum" e "Labore Civitatis" personalità civili, istituzionali, militari, professionali, sanitarie e umanitarie.

The Grand Award to Excellence "Tra le parole e l’infinito" giunge alla sua venticinquesima edizione, un traguardo importante per l'ideatore Cav. Nicola Paone, che ha dedicato molti anni alla cultura, evidenziando i valori dell’etica e della legalità. È stato un percorso impegnativo, caratterizzato da riflessioni profonde per trovare le chiavi giuste per affrontare le sfide incontrate lungo il cammino. Nonostante gli ostacoli, il Cavaliere non ha mai abbandonato il suo obiettivo, continuando con tenacia a promuovere autori e personalità di mezzo mondo, unendo cultura e impegno sociale.

"The Grand Award to Excellence (Premio alle Eccellenze Europee)" 2024 gode del patrocinio di numerosi enti ed associazioni, tra cui Provincia di Caserta, Comune di Caserta, Consolati del Benin, del Messico, della Romania e dell’Ungheria, A.N.C.R.I. - Delegazione di Napoli, RAI Senior, Associazione N.O.S., Ass. Arearte di Napoli, Ordine Provinciale dei Medici Chirurgici e degli Odontoiatri di Caserta, Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord, Ordine degli Avvocati di Napoli, ANPS di Caserta, ANFI, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e Associazione Arma Aeronautica Aversa, Fondazione GIONA di Cava de’ Tirreni, Università IUSERT di Caserta, Comune di Caivano, Comune di Roccapiemonte, nonché di Ordini Cavallereschi e Professionali.

La serata di gala del 21 settembre ha visto la partecipazione dell’Ensemble di fiati "Pasquale Anfossi", diretta dai maestri Antonella Frattolillo e Fabio Espasiano. Ospiti della serata il gruppo "Tamburama Percussion" e il mezzosoprano Rosa Montano.

"The Grand Award to Excellence (Premio alle Eccellenze Europee)" raggruppa, in un format rielaborato a partire dal 2019, i tre storici premi "Tra le parole e l’infinito", "Ad Haustum Doctrinarum" e "Labore Civitatis", creati dal Cav. Nicola Paone, poeta, pittore grafico e maestro della comunicazione, impegnato nel mondo dell’arte e della cultura.

L’idea di istituire il concorso letterario "Tra le parole e l’infinito" nacque dal desiderio di creare un’occasione per promuovere la scrittura e la lettura tra le nuove generazioni, evidenziando opere e autori. Dal 2006, le sezioni riguardanti i Premi alla Carriera sono state istituite per onorare quanti hanno contribuito alla crescita culturale e sociale delle province italiane e della Nazione.

Il Premio ha ricevuto, durante la sua storia, due importanti onorificenze dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: "Medaglia d’Argento rappresentativa" nel 2008 e "Medaglia d’Oro rappresentativa" nel 2011.

Il Gran Premio al Merito Internazionale è stato conferito a: Daniela Forcos, Alexandra Firita, Angela Mândâcanu, Nadia Urian, Sorin Grecu, Valeria Bilt dalla Romania; Ewelina Maria Bugajska Javorka dalla Danimarca; Begona Rodriguez dalla Spagna; Slavka Božović dal Montenegro; e dall’Italia: Filomena Domini, Franco Nicoli, Gino Martinisi, Immacolata Iseo, Iolanda Erminia Ferrara, Maria Rosaria Franco, Marcello Lazzeri, Maria Concetta Borgese, Maria Teresa Tedde, Massimiliano Lepera, Mirella Duma, Patrizia Riello Pera, Pietro Catalano, Pietro Valle, Virginia Murru, Margherita Saporito, Adalgisa Licastro, Amelia Squillace, Emanuela Sica, Angela Alessandra Milella, Antonio Botta, Aurelio Albanese, Aurora Bagnalasta.

Il Gran Premio al Merito Culturale Giornalistico è stato conferito a: Alessandra Sarnataro, Barbara Giorgi, Vincenzo Mignone, Nicola Ciaramella, Antonio Parrella, Angelo Senese, Gennaro Ripoli, Gennaro Ruggiero.

Il Riconoscimento alla Carriera Letteraria è stato conferito a: Marlene Pasini, Boki Boban Paunovic, Nicolae Suciu, George Vigdor, Ioan Cioba, Ioan Rimboi, Radu Cristian Constantin, Tudosia Lazăr dalla Romania; Assuntina Marzotta, Basilio Fiorentino, Carmela Tuccari, Caterina Bernardo, Crescenzo Autieri, Epifania Graziella Campagna, Gabriella Cinti, Gabriella Paci, Gabriella Picerno, Genny Sollazzi, Gianni Terminiello, Giulia Campece, Monica Pelliccione, Rita Scelfo, Sonia Fanuli, Stefania Chiappalupi, Umberto Crocetti dall’Italia.

Il Premio alla Carriera "Ad Haustum Doctrinarum" è stato conferito a: Dott. Fabio Ciciliano, Avv. Carmine Masucci, Cav. Giovanni Rainone.

Il Riconoscimento alla Carriera "Labore Civitatis" è stato conferito alla Struttura di supporto Commissariale di Governo per il risanamento e la riqualificazione funzionale al territorio del Comune di Caivano: Dott. Antimo Di Francesco, Dott.ssa Elena Paoli, M.llo GdF Emanuele Barisciano, Dott. Gennaro Borriello, Dott.ssa Laura Moscatello, Arch. Stefano Ciavela. E ancora a: Cav. Daniele Calabria, Prof. Domenico De Lucia, Cav. Giuseppe Rainone, Cap. Gregorio De Falco, Ten Col Michele Doronzo, Dott.ssa Patrizia Fusco, Prof.ssa Rosa Montano.