Coronavirus: test immunità, partono prime chiamate . Call center Cri con 300 addetti, via a chiamate, risorta privacy

ROMA, 10 MAG - Con l'approvazione questa notte del dl per il via libera all'indagine su 150 mila persone con i test sierologici, partiranno le chiamate alle persone selezionate per il campione Istat.



Un call center di 300 persone della Croce rossa e' già' pronto, si e' appreso, e "a breve" cominceranno i primi prelievi. Individuati tutti i laboratori in ogni regione per gli esami. Le persone fragili potranno fare il prelievo a domicilio. A sbloccare il dl e' stata la modifica con le indicazione del Garante alla privacy sollecitata dal ministro Roberto Speranza.