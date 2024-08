Corto carabinieri di Catanzaro contro le stragi del sabato sera

Un sabato senza lunedì" interpretato da militari in servizio

CATANZARO - I carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, in collaborazione con l'Aliquota comunicazione e stampa, hanno autoprodotto un cortometraggio intitolato "Un sabato senza lunedì". Questo video mira a sensibilizzare, soprattutto i giovani, sull'importanza di una guida responsabile, evitando l'uso di alcol e del cellulare durante la guida.

Una campagna di prevenzione

Il cortometraggio dà il via a una campagna di prevenzione delle "stragi del sabato sera" in prossimità del Ferragosto. La campagna proseguirà da settembre con un ciclo di incontri negli istituti scolastici della provincia di Catanzaro. L'obiettivo è sensibilizzare i giovani sul corretto comportamento alla guida, in particolare durante le uscite serali e nei weekend. Questa iniziativa si affianca a specifici servizi di controllo stradale lungo i tratti interessati dal flusso verso i luoghi di ritrovo giovanile.

Un messaggio forte ed emotivo

Il video, caratterizzato da un alto impatto emotivo, vuole lanciare un messaggio forte ai giovani, invitandoli a riflettere sulle conseguenze delle loro azioni alla guida. Ispirato al film "Sliding Doors", il cortometraggio rappresenta la movida e la realtà giovanile, mostrando come una scelta sbagliata possa condizionare per sempre la vita e, nel peggiore dei casi, causare la morte propria e di terzi innocenti. Il messaggio del filmato è chiaro: una scelta sbagliata può cambiare radicalmente il corso della vita, portando in una dimensione buia dalla quale non si può tornare indietro.

La realizzazione del cortometraggio

Girato in note località della provincia catanzarese, il cortometraggio è stato interpretato da carabinieri in servizio con il supporto di giovani studenti e di una madre, che hanno saputo esprimere la spontaneità e la disperazione dei loro personaggi. La colonna sonora, un mix tra "indie" e "reggae", è una canzone inedita realizzata appositamente per l'occasione dal giovane cantautore catanzarese Mattia Russo, in arte "Raggamatty". Russo interpreta anche il personaggio che influenza gli altri verso la scelta sbagliata.