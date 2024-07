Costituzione del Comitato Nazionale per i 100 anni dalla nascita di Danilo Dolci

ROMA, 28 maggio 2024. Ad un mese esatto dall'anniversario dei cento anni di Danilo Dolci, il prossimo 28 giugno 2024, siamo lieti di annunciare la costituzione del Comitato per le celebrazioni del centenario. Questa iniziativa, nata in seno a WikiPoesia - enciclopedia poetica (wikipoesia.it), riunisce associazioni e singoli cittadini che desiderano celebrare il retaggio umano, sociale e culturale di Danilo Dolci (1924-1997).

"Danilo Dolci è stato un sociologo, poeta, educatore e sostenitore della nonviolenza - afferma Renato Ongania ideatore e presidente del Comitato - Dolci si è battuto contro la mafia, è stato un convinto promotore dei Diritti Umani e di una cultura della pace. Il Comitato nasce per onorarne la memoria, le sue battaglie, e soprattutto raccogliere il suo retaggio, comprendere e valorizzare il suo progetto di vita".

Fu soprannominato Gandhi della Sicilia o Gandhi italiano, quest'ultimo soprannome condiviso con altre personalità, come Aldo Capitini e Franco Corbelli.

Composizione del Comitato

Il Comitato vanta due presidenti onorari: il maestro Amico Dolci, figlio di Danilo Dolci, e il prof. Giorgio Tabanelli, ideatore della mostra itinerante “Costruttori di Pace”.

La composizione del Comitato prevede come Vicepresidenti: il cav. dott. Michele Petullà, prof. Cheikh Tidiane Gaye, prof.ssa Antonietta Micali, dott.ssa Melinda Miceli, prof.ssa Maria Francesca Carnea, dott. prof. Roberto Lasco, don Maurizio Bloise, dott. ing. Vito Massimo Massa, prof. Bartolomeo Di Giovanni, dott. Pasquale Quaglia, dott. Luciano Pellegrini, prof. Ezio Lappano, dott. Giovanni Ronzoni, dott.ssa Irene Ambrosini, dott. Francesco Totaro, dott. Gian Carlo Lisi e il dott. Mattia Zàccaro Garau.

Il Comitato - che è sempre aperto a nuove adesioni sia individuali che collettive - è composto da diverse associazioni e movimenti letterari, tra cui l’Accademia Tiberina, l’Associazione Intersezioni Culturali di Vibo Valentia, la Cattedra della Pace, ComunicativaViva e la Rivista di Cultura&Società “Agire Sociale News”.

Calendario delle iniziative

Nell’ambito delle celebrazioni, WikiPoesia ha istituito un sistema premiale che prevede il conferimento della “Medaglia 100 Danilo Dolci” a enti, gruppi, associazioni, movimenti e singoli individui, italiani e stranieri, che si saranno distinti nell’organizzazione di iniziative celebrative dal 28 giugno 2024 al 28 giugno 2025 (regolamento pubblicato qui).

Con l'inizio delle celebrazioni, il prossimo 28 giugno 2024, la Cattedra della Pace pubblicherà un articolo di orientamento sulla vita di Danilo Dolci e vi sarà anche la presentazione in anteprima assoluta del progetto "WikiPace", un nuovo portale enciclopedico dedicato alla storia del pacifismo e degli attivisti per la pace.

Informazioni e Contatti

Per ulteriori informazioni visitare la voce di WikiPoesia dedicata al Comitato, oppure contattare per e-mail la segreteria del Comitato [email protected] - cell: 331.9410396.

Dott.ssa Melinda Miceli Console e Accademico di Wikipoesia



