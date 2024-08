Costone Crollato in Calabria: Famiglie Sgomberate

Falerna. Attivati Coc e unità di crisi, si monitora situazione

Il sindaco di Falerna, Francesco Stella, ha emesso un'ordinanza di sgombero per le abitazioni sottostanti in seguito al crollo, avvenuto nella giornata di ieri, di un costone roccioso staccatosi dalla rupe di località Torre Lupo, nella frazione Marina.

In risposta all'emergenza, il Municipio ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) e l'unità di crisi per gestire la situazione. Le operazioni di sgombero hanno coinvolto 19 persone distribuite in 7 nuclei familiari, tra cui bambini, che sono state ospitate nelle costruzioni più vicine all'area interessata.

Tra gli sgomberati si trova una famiglia residente stabilmente nella zona, diverse famiglie di Lamezia Terme proprietarie di seconde case, alcuni turisti di Domodossola sistemati in un b&b della zona, e un gruppo di vacanzieri americani alloggiati in un agriturismo.

Secondo le informazioni disponibili, l'Anas inizierà i primi interventi di messa in sicurezza a partire da lunedì. Anche la Polfer è coinvolta per il sopralluogo della linea ferroviaria, per accertare eventuali danni ai binari. La Protezione Civile ha segnalato la presenza di un altro costone lesionato dietro quello crollato, che potrebbe staccarsi a breve, rendendo necessarie ulteriori misure di monitoraggio e controllo per prevenire situazioni di pericolo.