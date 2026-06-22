Croce Rossa Italiana: inaugurata la nuova unità territoriale di Sellia Marina

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Già attiva una squadra di venti volontari e un medico. Garantiti servizi in ambito sociale e progetti in sinergia con il Comune.

SELLIA MARINA – Si è svolto nel fine settimana l’evento ufficiale di apertura della nuova Unità Territoriale (UT) della Croce Rossa Italiana a Sellia Marina, un traguardo importante che rafforza la presenza e la capillarità dell’Associazione sul territorio ionico.

La nuova sede - in viale San Francesco da Paola- concessa in comodato d’uso gratuito dall'Amministrazione Comunale di Sellia Marina, è già pienamente operativa; la struttura conta su una squadra di venti volontari, molti dei quali formati nei diversi ambiti operativi dell’Associazione, implementata dalla presenza nell’unità di un medico, noto professionista del territorio. Questa sinergia permetterà di garantire, nel prossimo futuro i servizi essenziali come l’ambulatorio e lo sportello sociale, oltre a una serie di attività e progetti previsti dalla convenzione con il Comune e rivolti al supporto delle fasce più vulnerabili della popolazione. Garantiti invece fin da subito i servizi di supporto socio-sanitario e di emergenza di protezione civile.

Al taglio del nastro hanno partecipato il Presidente della CRI – Comitato di Catanzaro, Alessandra Sorrento, insieme all’intero Consiglio Direttivo ed a numerosi volontari. A rappresentare le istituzioni locali erano presenti il Vice Prefetto Aggiunto Roberta Molè in rappresentanza della Prefettura di Catanzaro, il Vicesindaco di Sellia Marina Chiara Bonofiglio, l’Assessore al Welfare Enza Falbo e il Consiglio Comunale. All'evento hanno preso parte anche il Direttore Generale della Protezione Civile Regionale Domenico Costarella, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sellia Marina Cap. Giovanni Spadoni, il TV GC Paolo Amato in rappresentanza del Capitaneria di Porto di Crotone, competente per il territorio costiero di Sellia Marina, il Dott. Massimo Martelli Direttore della Comunità Ministeriale per i Minorenni di Catanzaro, Don Raffaele Rimotti Parroco SS Rosario di Sellia Marina, oltre a numerosi rappresentanti delle associazioni del territorio, a testimonianza di una forte coesione della comunità attorno a questo nuovo presidio di solidarietà. E quanto la Croce Rossa Italiana sia la benvenuta a Sellia Marina, lo hanno dimostrato pure alcune attività della zona come la International dei F.lli Bianco che, ha voluto donare all’UT parte dell’allestimento floreale dell’evento.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Comitato CRI di Catanzaro, Alessandra Sorrento: "L'apertura dell’Unità Territoriale di Sellia Marina, che afferisce al Comitato CRI di Catanzaro rappresenta un momento di profonda crescita per il nostro Comitato, ma soprattutto una risposta concreta ai bisogni della comunità locale. Poter contare fin da subito su venti volontari motivati e sulla professionalità di un medico ci permette di essere immediatamente incisivi per dare risposte concrete sul territorio. Questo presidio nasce sotto il segno della collaborazione: ringraziamo di cuore l'Amministrazione Comunale per aver creduto in noi concedendoci i locali, e tutte le realtà associative e le Forze dell'Ordine che hanno voluto farci sentire la loro vicinanza. La Croce Rossa è qui per non lasciare indietro nessuno, e questa nuova sede, come tutte le sedi del territorio, rappresentano una porta sempre aperta per chiunque abbia bisogno di aiuto o voglia mettersi al servizio del prossimo."

L’inaugurazione segna solo l'inizio di un percorso: l'Unità Territoriale punta infatti ad ampliare progressivamente il proprio raggio d'azione attraverso nuovi progetti di prevenzione, formazione e inclusione sociale, consolidando la rete di protezione civile e socio-sanitaria della zona: terminato l’iter di accreditamento previsto, aprirà lo sportello nonché l’ambulatorio sociale ove professionisti sanitari ed operatori specializzati saranno a disposizione della comunità a supporto dei servizi comunali e del SSN.