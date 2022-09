Da domani al via il Magna Graecia Film Festival XVII edizione

Da domani fino all'8 agosto l'area porto di Catanzaro ospiterà la diciassettesima edizione del Magna Graecia Film Festival, la kermesse cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte.

L'1 agosto alle ore 12, nella sala dell'Hotel Perla del Porto, si terrà la conferenza stampa con l'attore Marco Bocci e Gianvito Casadonte.

Tra le presenze al Mgff 2020 l’attrice Barbara Chichiarelli, fresca vincitrice del Nastro d'Argento - Premio Graziella Bonacchi, Madrina della XVII edizione del festival, e Michele Placido, presidente della Giuria. In concorso gli attori Marco Bocci con ‘A Tor Bella Monaca non piove mai’, storia di un ragazzo ambientata nella periferia romana, Marco D’Amore attore e regista in “L’immortale”, ispirato al personaggio di Ciro della serie Gomorra, racconto dell'educazione criminale del personaggio, emblema del male e dell'eroe allo stesso tempo, e Giorgio Pasotti, regista e interprete di “Abbi fede”, commedia amara con un cast corale su un prete la cui fede in Dio e nell'uomo viene messa in crisi dall'incontro con un neofascista assegnato alla sua comunità di recupero. L'attrice e regista Micaela Andreozzi presenta il suo 'Brave Ragazze', ispirato a una storia vera ambientata negli anni Ottanta a Gaeta, il racconto di quattro donne che, in preda a una esistenza in crisi, indosseranno gli abiti di quattro criminali. Con un cast internazionale che comprende Dustin Hoffmann e Toni Servillo, diretto da Donato Carrillo, 'L'uomo del labirinto' è la storia di una ragazza, un investigatore privato e un dottore alla ricerca della verità e del colpevole di un rapimento. Uno studente universitario e la lotta per combattere le raccomandazioni sono quindi al centro di 'Tuttaposto', di Gianni Costantino con Luca Zingaretti e Roberto Lipari. 'Bangla', uno dei film-rivelazione dell'anno, scritto, diretto e interpretato da Phaim Bhuiyan, affronta il delicato argomento dei giovani italiani di seconda generazione e del loro rapporto con la quotidianità in Italia. Tre amiche alle prese con i chili di troppo sono le protagoniste del film di Francesco Ghiaccio, 'Dolcissime', con Valeria Solarino e Vinicio Marchioni (che sarà presente al festival), una storia di amicizia, inciampi, imprevisti e imprese da realizzare con il sorriso.



Quattro le masterclass, moderate dal giornalista e critico cinematografico Antonio Capellupo, in programma alle ore 18.00 nella splendida e suggestiva cornice del Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro. A inaugurare gli incontri, il 2 agosto, la serialità televisiva protagonista con l'attore statunitense Ronn Moss, l’indimenticabile Ridge di Beautiful, il 4 agosto sarà la volta del regista e documentarista inglese Peter Webber, in giuria al Festival, regista di “La ragazza con l’orecchino di perla” e “Hannibal Lecter – Le origini del male”. L’ospite del 5 agosto sarà il regista americano Abel Ferrara che riceverà in serata la Colonna d’Oro alla Carriera. Chiude il ciclo il 6 agosto l’attrice franco-libanese Laëtitia Eïdo, star della serie tv israeliana ‘Fauda’, in onda su Netflix,che riceverà la Colonna d’Oro per le Serie Tv.