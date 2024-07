Il 30 maggio a Carbonia, alla Fabbrica del Cinema, il docufilm “Le Cicogne di Chernobyl”

Carbonia è oggi, forse, la città sarda a maggior vocazione cinematografica, grazie all’intensa attività di promozione della settima arte in tutte le sue dimensioni, messa in campo dalla Società Umanitaria attraverso il Centro Servizi Culturali e la Fabbrica del Cinema.

Il ritorno in Sardegna del docufilm “Le Cicogne di Chernobyl” dopo Napoli, Sorrento, l’anteprima svizzera di Lugano, e la premiere italiana alla Casa del Cinema di Roma, non poteva, quindi, non toccare una piazza prestigiosa come Carbonia, l’appuntamento su iniziativa del Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria è per giovedì 30 maggio ore 18:30 presso La Fabbrica del Cinema (Grande Miniera di Serbariu, Piazza Sergio Usai Carbonia).

Presente regista Karim Galici, il produttore esecutivo Giuseppe Carboni e una parte del cast (Andrei Pinna, Mimma Perra, Ielena Todde, Cinzia Guaita, Sergio Todde) l’introduzione sarà a cura della Società Umanitaria, previsti i saluti dell’Amministrazione Comunale di Carbonia.

L’iniziativa si tiene nell’ambito de “Gli incontri del Cinema per il sociale” di Cittadini del Mondo con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

“Le Cicogne di Chernobyl” è il primo lungometraggio del regista cagliaritano Karim Galici, il film racchiude un insieme di racconti dove le esperienze vissute dai protagonisti scorrono in un flusso di rimandi e flash back per ricongiungersi continuamente con il disastro nucleare da cui tutto è partito. L’opera segue poeticamente le tracce dei piccoli protagonisti, reduci, a volte, da una storia dolorosa riscattata dall’amore, dall’accoglienza e dalla solidarietà di tante famiglie italiane attraverso i cosiddetti “Progetti Chernobyl”. Il film contiene, inoltre, immagini eccezionali della zona di esclusione intorno alla centrale dove la troupe ha avuto la possibilità di entrare grazie a permessi speciali.

Fra i protagonisti del film anche la famiglia del compianto Giampiero Pinna, fondatore del Cammino di Santa Barbara, che ha legato la sua vita a tante battaglie sociali del mondo minerario. Una occasione per scoprire un lato meno conosciuto di un uomo che tanto ha dato al territorio del Sulcis-Iglesiente

Prodotto da Cittadini del Mondo Cinema per il Sociale con il contributo della Fondazione di Sardegna e la collaborazione di RAI TECHE, “Le Cicogne di Chernobyl” (Italia, 2024, 69’) è il terzo lavoro di una trilogia diretta da Karim Galici, che ha visto in precedenza la produzione di due cortometraggi: “Dall'Est con Amore. Quattro Storie di Vita e Integrazione (Italia, 2020, 29’) e “La Vita Sopra Ogni Cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna” (Italia, 2021, 25’)