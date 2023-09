Dal XVIII secolo al XXI, Villa Tuscolana mantiene intatto il suo fascino

Frascati (Roma) - Il simposio per Socrate è uno dei dialoghi dedicati all’amore, invece il Symposium per l’Associazione culturale O.D.E.A., così come ci ha riferito il Presidente, Davide Coni (in basso nella foto): “è stato a Frascati un evento in cui l’amore si è tornati a dichiararlo per Villa Tuscolana”.

Il favoloso giardino all’italiana di questo vero e proprio munumento dedicato all’accoglienza ed all’ospitalità è, infatti, diventato per una singolare serata cornice di uno stupefacente evento in cui arte e cultura sono riuscite a risvegliare l’attenzione del pubblico e delle autorità nei confronti di questa splendida dimora del XVIII secolo.

E’ qui che l’estro del violino di Ginevra Morsilli ha accolto invitati e giornalisti facendoli piombare in un’atmosfera magica che ha visto all’inizio per la danza, protagonista la danzatrice Valeria Proietti Semproni, poi i ragazzi del corpo di ballo di Elena Pellegrino ed anche i protagonisti dello spettacolo “Orbita” di Lorenzo Iacono e Emanuela Troncone.

Villa Tuscolana si è così riappriopriata di nuovo della sua singolare cornice che dai Castelli Romani, oltre ad offrire un suggestivo panorama di Roma, ha dato spazio ai ragazzi del Liceo Artistico “San Giuseppe” e stupito i suoi ospiti proponendo un aperitivo raffinato e dai sapori del territorio, accompagnato da apprezzati vini locali provenienti dalle Cantine San Marco e di Villa Cavalletti.

L’allestimento in giardino di una mostra di opere degli artisti Sarah Nox, Anna Wood, Sonia Nardocci, Andrea Cardinali, Francesca De Angelis e Dora Noto, ha fatto poi da contorno alle poesie recitate da Riccardo Frezza, Olivia Bazar, Fabio Raguso e Annamaria Scopa.

Hanno onorato l’evento numerose autorità del Comune di Frascati, come la Sindaca Francesca Sbardella, il Vicesindaco Franco D'Uffizi, l'Assessore Claudio Cerroni, i Consiglieri comunali Riccardo Tomei, Paola Gizzi e Rebeca Fioranelli ed anche il Sindaco di Albano Massimiliano Borelli.

