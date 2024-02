Domani a Cori, nel Lazio, ”Educational Incoming” nell’Azienda Marco Carpineti con “Cocktail&Cantine”

Roma, 25 gennaio 2024 - Esplorare l’entroterra del Basso Lazio per scoprirne le bellezze e le tradizioni. Sono questi gli obiettivi che, attraverso percorsi enogastronomici e culturali, si pone “Cocktail&Cantine”, convention di marketing territoriale ospitato domani sera presso l’Azienda Marco Carpineti di Cori.

Grazie a Barbara Votta, organizzatrice di questo che si pone all’attenzione del pubblico come un “Educational Incoming”, sarà possibile dalle ore 19 in poi, insieme a Chef, Sommelier, Bartender, Giornalisti e rappresentanti della FIAVET, nella persona del Presidente Stefano Corbari e del delegato provinciale Cesare Altobelli, condividere il piacere della riscoperta di un territorio che, tra distese di vigneti che in questo areale dai monti giungono al mare, permettono di mostrare l’autentica essenza di questa zona del Lazio dove l’agricoltura di qualità ed il turismo enogastronomico, sono considerati un vero e proprio valore aggiunto ormai tradizionalmente riconosciuto.

La promozione affidata al format “Cocktail&Cantine” rappresenta di fatto un’opportunità per confrontarsi su sostenibilità, generazioni future, enoturismo ed innovazione dell’ospitalità.

Quest’ultima poi assicurata dall’Azienda Marco Carpineti che nella splendida cornice della sua tenuta organizzerà un tour in cantina proponendo la sua “Carpineti Experience” in uno spazio dedicato alla mixology, nuova tendenza che si sta facendo largo nel settore del vino, dove crescente ormai è la domanda dei giovani verso calici da bere in modo consapevole e responsabile e naturalmente meno alcolici.

M.L.