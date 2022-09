Doppio colpo editoriale con One Piece Z: il film

Roma, 21 agosto 2021 - Piatto ricco quest’estate servito dall’apprezzabile Star Comics ai fans di Cappello di Paglia & Co. La più affermata truppa del Manga Shonen in questo periodo troneggia tra le proposte editoriali dell’editore perugino grazie all’arrivo della trasposizione cinematografica su carta del dodicesimo film dedicato alla serie anime più famosa e longeva di sempre.

Tra le proposte orientali targate Star Comics sono, infatti, degni di nota i due volumetti dedicati a “One Piece Z: il film”, opera che su pellicola è stata direttamente supervisionato dal Sensei Eiichiro Oda.

Favoriti da una narrazione ben congegnata e di chiaro adattamento cinematografico, i due volumetti trasportano i lettori alla scoperta di Zephyr, capo carismatico della Neo Marina intenzionato a distruggere il Nuovo Mondo tramite le pietre Dyna, di cui è alla forsennata ricerca.

Altro non si può dire di più, proprio per non rovinare il ritmo narrativo e l’epilogo di questa storia che vede Rufy & Co. trasferire emozioni in continuo movimento ai propri lettori.

Doveroso grazie a Star Comics per questa nuova produzione editoriale che non passa affatto inosservata nel ricco catalogo delle sue offerte orientali dove, da sempre, Cappello di Paglia e la ciurma di One Piece sono ormai una conferma ed una stabile certezza per gli amanti di questo intramontabile genere.

Maurizio LOZZI