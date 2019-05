Droga: operazione Cc Firenze, 5 arresti in Italia e Albania

FIRENZE, 31 MAGGIO - E' in corso dall'alba un'operazione dei Carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Firenze, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia del capoluogo toscano, nei confronti di un'associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di stupefacenti. Cinque i soggetti destinatari di provvedimenti di custodia cautelare emessi dal gip (quattro albanesi e un italiano), nelle province di Firenze, Siena, Brindisi e in Albania a Valona. Sequestrata circa mezza tonnellata di marijuana.

Le indagini hanno permesso di individuare un gruppo criminale, prevalentemente di albanesi, organizzato per l'importazione, il trasporto e la distribuzione di ingenti quantitativi di droga dalle coste dell'Albania a quelle pugliesi. Da qui veniva poi inviata, in un flusso costante, alle principali piazze di smercio italiane. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la sede Comando Provinciale carabinieri di Firenze, alle ore 10.30.

