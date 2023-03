È Morto Padre Leonardo Marcucci: Servitore fedele di Dio e Assistente di San Pio. Padre Leonardo Marcucci, l'assistente di San Pio nella sua ultima messa celebrata il 22 settembre del 1968, è morto all'età di 86 anni nella città di Foggia. La sua partecipazione alla celebrazione eucaristica di San Pio è stata una testimonianza della sua profonda devozione alla fede cattolica. Il sacerdote venne ordinato il 14 febbraio del 1965 e ha servito come cappellano degli Ospedali Riuniti di Foggia per oltre 50 anni.

Padre Marcucci è stato anche un frate assistente nel convento dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo. Ha trascorso gran parte della sua vita al servizio della chiesa e della comunità. L'anziano sacerdote ha vissuto gli ultimi anni della sua vita nel convento di Sant'Anna a Foggia.

Attualmente, la sua salma si trova nella chiesa del Policlinico Riuniti e i suoi funerali saranno celebrati domani nella chiesa Immacolata di Foggia alle 10:30. La morte di padre Marcucci rappresenta una grande perdita per la comunità cattolica e per la città di Foggia, che hanno perso un uomo di grande fede e dedizione alla sua vocazione sacerdotale. La sua vita rimarrà un esempio di servizio e devozione per molti fedeli e sacerdoti in tutto il mondo.

Padre Marcucci è stato un esempio di servizio e dedizione per molti fedeli e sacerdoti in tutto il mondo. La sua vita è stata caratterizzata da un profondo amore per Dio e per il prossimo, che ha dimostrato attraverso il suo lavoro come cappellano degli Ospedali Riuniti di Foggia e come frate assistente nel convento di San Giovanni Rotondo.

La sua partecipazione alla celebrazione eucaristica del 22 settembre 1968 con San Pio ha segnato un momento importante della sua vita spirituale, un momento che ha arricchito la sua fede e ha ispirato la sua dedizione alla vita religiosa. Padre Marcucci ha trascorso gran parte della sua vita al servizio degli altri, dedicandosi a coloro che erano malati e sofferenti e cercando di portare conforto e speranza a chi ne aveva bisogno.

