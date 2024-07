Ecco le Serenate di Chiara Ragnini: il primo disco live dal 28 giugno in digitale

La cantautrice Chiara Ragnini presenta le sue Serenate, il primo live-album dell’artista ligure: otto canzoni in chiave acustica, registrate dal vivo in presa diretta nell’intimità del Teatro dell’Attrito di Imperia sabato 1 giugno 2024, per raccontarsi al pubblico nuda e cruda, senza filtri, in un estratto del concerto imperiese sold out.

Serenate come quelle che un tempo si dedicavano sotto i balconi: un vero e proprio viaggio nei tre album scritti e pubblicati sino ad oggi dall'artista, in attesa del nuovo disco di inediti Cuoresanto in uscita il prossimo anno.

L'album su Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/3Y3qTA9IigVyzBapH8FHZl?si=5poUp0wiSVuXxD6PM-6mdw

“Ci è sembrato naturale fissare nel tempo un momento così intimo” spiega Chiara “come il concerto realizzato a Imperia in un luogo speciale che è il Teatro dell’Attrito, di fronte ad un pubblico attento, partecipe e curioso. E’ stata l’occasione giusta al momento giusto, per registrare e regalare all’ascolto otto delle mie canzoni in una veste nuda e cruda come il chitarra e voce che ascolterete. Sono vere e proprie Serenate, dunque, come quelle che un tempo si eseguivano sotto le finestre in una calda sera d’estate”.

La copertina è realizzata con uno scatto del fotografo imperiese Marco Macchiavelli e rende appieno il connubio fra l’energia di un live di Chiara e la sua eleganza e intimità.

La registrazione in presa diretta è stata realizzata da Nico Zanchi e NadaMas Service; il missaggio e mastering a cura, invece, di CREA Studio.

L’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali e gli store a partire dal 28 giugno.

Credits

Registrato dal vivo al Teatro Dell’Attrito, Imperia

sabato 1 giugno 2024

Mix e Recording in presa diretta

a cura di Nico Zanchi – NadaMas Service

Chiara Ragnini: voce, chitarra acustica

Mixing and mastering: CREA Studio, Cipressa (IM)

Data di uscita: 28 giugno 2024 per CREA Media

CHIARA RAGNINI

Da anni attiva sulla scena indipendente, Chiara Ragnini è stata ospite in primavera di Vinicio Capossela, duettando con l'artista sul palco dei Giardini Luzzati di Genova in occasione delle celebrazioni del 25 aprile in sei brani del repertorio del cantautore e, a novembre scorso, calcando il palco del Teatro Politeama Genovese in occasione del Tredici Canzoni Urgenti tour dell'artista irpino; è andata recentemente in onda su RaiDue nel format E Viva il VideoBox!.

Ospite più volte del Club Tenco, negli anni ha condiviso il palco con Omar Pedrini, Vittorio De Scalzi, Dolcenera e molti altri. Collocata fra gli artisti del "Dizionario dei Cantautori e Cantautrici del Nuovo Millennio" di Michele Neri e recentemente inserita fra le cantautrici più interessanti nel nuovo libro di Paolo Talanca "Musica e parole. Breve storia della canzone d'autore in Italia", ha tre album e due EP alle spalle e attualmente è al lavoro sul suo nuovo disco di inediti, di imminente pubblicazione.