Empoli-Catanzaro pronte per la sfida di Coppa Italia: le aspettative di mister Roberto D'Aversa (Video)

EMPOLI, 10 AGO. – L’Empoli si prepara ad affrontare il Catanzaro nella sfida di Coppa Italia, e mister Roberto D'Aversa mette in evidenza l'importanza di mantenere una mentalità vincente fin dall'inizio della competizione. Alla guida della squadra da poco più di un mese, D'Aversa ha lavorato duramente con i suoi giocatori, concentrandosi sia sulla preparazione fisica che su quella tattica.

D'Aversa ha sottolineato che l'obiettivo, indipendentemente dal tipo di partita, deve essere sempre quello di vincere. "Il focus principale è mettere in campo ciò che abbiamo fatto durante gli allenamenti, con l'obiettivo di ottenere la vittoria," ha dichiarato.

Riflettendo sul primo mese di lavoro, il mister si è detto soddisfatto dei progressi della squadra. "Siamo in linea con la programmazione, e i ragazzi hanno mostrato grande impegno, nonostante le condizioni climatiche difficili, come il caldo intenso," ha spiegato.

Parlando del Catanzaro, D'Aversa ha ammesso che prepararsi contro una squadra con poche partite recenti da analizzare non è semplice. Tuttavia, ha elogiato il loro stile di gioco e il successo ottenuto nella scorsa stagione. "Sono una squadra che gioca bene e che ha ottenuto risultati, quindi dobbiamo essere pronti," ha affermato.

D'Aversa si aspetta di vedere in campo i progressi fatti nelle recenti amichevoli, come quella contro la Sampdoria. Tuttavia, ha evidenziato la necessità di essere più concreti nelle finalizzazioni. "Creare occasioni è fondamentale, ma dobbiamo essere più efficaci sotto porta per assicurare che il risultato penda dalla nostra parte," ha sottolineato.

Nonostante non abbia rivelato la formazione titolare, D'Aversa ha accennato alla necessità di valutare la condizione fisica di alcuni giocatori all'ultimo momento. Inoltre, ha parlato dell'importanza di integrare i nuovi arrivati, come Colombo, nel sistema di gioco della squadra.

Riguardo alla leadership, D'Aversa ha spiegato che la scelta del capitano è principalmente in mano ai giocatori, riflettendo le dinamiche interne del gruppo. "Il capitano viene scelto in base al rispetto e alle qualità di leadership, ma è il gruppo a decidere," ha detto.

Infine, quando interrogato sulle prestazioni individuali, D'Aversa ha preferito concentrarsi sul gruppo, pur riconoscendo il potenziale di giovani come Gogli Chiz. "Ha fatto progressi e dimostra potenziale, ma la sua crescita dipenderà dalla sua determinazione e dalla capacità di adattarsi," ha concluso.

Con l'approssimarsi della partita di Coppa Italia, l'Empoli punta a mettere in pratica quanto appreso durante gli allenamenti. L'approccio di D'Aversa si basa su uno sforzo collettivo, una solida mentalità e una disciplina tattica, elementi chiave per proseguire nella competizione.

Mentre la squadra continua ad adattarsi sotto la guida di D'Aversa, tifosi e analisti attendono con interesse di vedere come l'Empoli affronterà questo primo banco di prova della stagione.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Catanzaro