Esercitazione SAF nella Riserva del Vergari: Vvf in azione per sicurezza e biodiversità (Foto e Video)

Esercitazione SAF nella Riserva del Vergari: Vvf in azione per sicurezza e biodiversità

Un'importante esercitazione del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco si è svolta ieri nella splendida cornice della Riserva Naturale Regionale del Vergari.





L'evento, che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco in scenari di soccorso in ambienti impervi, ha rappresentato un'occasione unica non solo per testare le competenze e le attrezzature in situazioni critiche, ma anche per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e la comunità locale per la salvaguardia del territorio.





Durante l'esercitazione, è stata installata una telecamera per il monitoraggio della cicogna nera, una specie rara e protetta che ha scelto la Riserva come habitat per la nidificazione.





Questo intervento, realizzato grazie alla sinergia tra i Vigili del Fuoco e il personale della Riserva, permetterà di raccogliere dati fondamentali per lo studio e la conservazione di questa affascinante specie, simbolo di biodiversità e di equilibrio ambientale.





“Siamo profondamente grati ai Vigili del Fuoco per la loro disponibilità e professionalità,” ha dichiarato il direttore della Riserva Naturale del Vergari, Dott. Emiliano Cistaro.





“Questa esercitazione non solo ha garantito una maggiore sicurezza per il nostro territorio, ma ha anche dimostrato come la collaborazione tra istituzioni possa portare a grandi risultati per il bene comune.





“La cicogna nera rappresenta un patrimonio naturale di inestimabile valore, e sapere che le sue abitudini verranno monitorate grazie a questo progetto ci riempie di orgoglio e speranza.”





Anche il Sindaco del Comune di Mesoraca ha voluto esprimere il proprio apprezzamento: “Ringraziamo il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Summa Antonio, per il supporto e l’impegno dimostrato.”





La presenza del nucleo SAF nel nostro territorio è motivo di grande soddisfazione e un segnale tangibile di quanto le istituzioni possano collaborare per la sicurezza e la valorizzazione del patrimonio naturale.





L'intervento ha messo in luce l'importanza della cooperazione tra i diversi enti coinvolti nella gestione del territorio.





I Vigili del Fuoco, con il loro impegno quotidiano, non solo garantiscono sicurezza e soccorso, ma diventano anche preziosi alleati nella tutela dell’ambiente.





La Riserva Naturale del Vergari, da parte sua, continua a essere un esempio virtuoso di come l’uomo possa convivere armoniosamente con la natura, proteggendone le fragilità e valorizzandone le risorse.





Questa giornata, quindi, non è stata solo un momento di addestramento operativo, ma anche un importante passo avanti verso una gestione integrata e sostenibile del territorio.





Che si tratti di proteggere una rara cicogna nera o di formare squadre di soccorso pronte ad affrontare le sfide più difficili, la lezione è chiara: insieme si possono ottenere grandi risultati per il bene di tutti.