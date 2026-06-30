ESTATE a CORTE 2026 – A Foqus il grande cinema internazionale

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Dal 30 giugno al 13 settembre la Corte dell’Arte di FOQUS si trasforma ancora una volta in una sala cinematografica sotto le stelle. Torna “Estate a Corte 2026”, la rassegna curata da Pietro Pizzimento che, attraverso oltre due mesi di proiezioni e incontri con registi, attori e protagonisti del cinema italiano, porta il grande schermo nel cuore dei Quartieri Spagnoli, confermando la vocazione di FOQUS come luogo di cultura aperto alla città.

Realizzata in collaborazione con CasaZen e con il Corso di Cinema e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con il contributo del Ministero della Cultura - DGCA e della Regione Campania – Film Commission Regione Campania, la rassegna propone un cartellone che attraversa il cinema italiano, europeo e internazionale, alternando film d’autore, opere premiate nei principali festival, documentari, restauri e anteprime. Tra gli appuntamenti più attesi figurano “Vita Privata” con Jodie Foster, “Bugonia” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons, “After the Hunt” di Luca Guadagnino con Julia Roberts e Andrew Garfield, “L’ultima missione – Project Hail Mary” con Ryan Gosling, “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch con Cate Blanchett e Adam Driver, oltre a “Marty Supreme” con Timothée Chalamet. Spazio anche al miglior cinema italiano con “Le città di pianura”, “Duse” di Pietro Marcello, “Cinque secondi” di Paolo Virzì, “Primavera” di Damiano Michieletto e “Gli occhi degli altri” di Andrea De Sica, insieme a numerose opere premiate nei principali festival internazionali.

Accanto alle proiezioni, “Estate a Corte” conferma la formula che negli anni l’ha resa un punto di riferimento dell’estate culturale napoletana, con numerosi incontri dal vivo dedicati al dialogo tra pubblico e autori. Oltre a Simone Manetti all’inaugurazione, saranno presenti, tra gli altri, l’attore Giuseppe “Peppoh” Sica e lo sceneggiatore Giorgio Caruso per “Malavia”, mentre il 30 luglio il pubblico potrà incontrare il regista Alberto Palmiero insieme al cast e agli autori di “Tienimi presente”. Il 21 luglio, inoltre, spazio anche alla letteratura cinematografica con la presentazione del volume Momenti di gloria. Il cinema inglese in 200 film dello storico e critico Giuseppe Borrone.

Le proiezioni si svolgeranno ogni sera nella Corte dell’Arte di FOQUS, con apertura degli spazi alle ore 20 e inizio dei film alle 21. Un cartellone pensato per offrire un’esperienza cinematografica accessibile e di qualità, capace di coniugare intrattenimento, riflessione e partecipazione, confermando i Quartieri Spagnoli come uno dei luoghi simbolo della produzione culturale cittadina.

Informazioni: [email protected]