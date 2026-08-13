Si chiude la 14ª edizione De La Guarimba International Film Festival con oltre 2000 presenze

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I 5 corti vincitori del concorso internazionale e la nascita ufficiale di Territorio Guarimba come distretto culturale permanente

Giulio Vita: «È questo il cinema che ci interessa: uno spazio collettivo, non uno schermo»

Amantea (CS) Si è conclusa ad Amantea la 14ª edizione de La Guarimba International Film Festival, sei giorni di cinema, musica e partecipazione collettiva che quest'anno hanno dovuto fare i conti anche con il cambiamento climatico. Nonostante le condizioni meteo avverse tra il caldo e la pioggia, il festival si è svolto in ogni sua tappa, grazie al lavoro di alla squadra de La Guarimba che, edizione dopo edizione, continua a costruire e adattare la logistica in tempo reale.

Tra Il Terrenito, il Cinema Sicoli, La Piccola Biblioteca, il Lido Azzurro e le vie del centro storico, il festival ha registrato 2.187 presenze, confermando la crescita costante del pubblico degli ultimi anni. Oltre 180 cortometraggi in concorso, un concerto d'apertura con l'Orchestra di Fiati Mediterranea, una maratona notturna dal titolo “Insomnia” dedicata al cinema sperimentale, laboratori per bambini con La Grotta dei Piccoli, un workshop di tamburi afro-venezuelani con La Negra Ugueto, la mostra Artists for La Guarimba, il talk “Si può fare politica attraverso la musica elettronica?” e il programma antimilitarista Serato Sguerrato hanno animato i giorni e le notti di Amantea, fino alla proiezione in sostegno del Venezuela firmata Caribe Atómico Film Festival e alla festa finale con DJ Turbolenta.

Proprio durante Serato Sguerrato il pubblico ha ricevuto in dono pistole ad acqua bagnandosi a vicenda per tutta la proiezione, un momento di ironia collettiva contro la guerra e i guerrafondai.

Per una settimana Amantea ha accolto una comunità internazionale di registi, filmmaker, illustratori, musicisti e fotografi arrivati da ogni parte del mondo, che hanno animato proiezioni, incontri e momenti conviviali insieme al pubblico e alla cittadinanza.

I VINCITORI DELL'EDIZIONE 2026

La Giuria Internazionale, composta da Gabrielė Cegialytė, direttrice del Vilnius Short Film Festival, dalla filmmaker sperimentale croata Sara Jurinčić e dal regista d'animazione portoghese candidato all'Oscar João Gonzalez, ha assegnato i cinque premi: Miglior Film di Finzione a Nobody Barks di Júlia Coldwell Serra, Miglior Film d'Animazione ad Acid City di Jack Wedge e Will Freudenheim, Miglior Documentario a Their Eyes di Nicolas Gourault, Miglior Film Sperimentale a December Rumbles di Ziyang Liu e Miglior Video Musicale a Le goût du ciel di Pierre-Julien Fieux.

Altri due riconoscimenti sono arrivati direttamente dalla comunità di Amantea: il Premio La Grotta dei Piccoli, assegnato dai bambini che hanno partecipato al programma di cinema per l'infanzia, è andato a Line 12 di Sarah Schulz e Christopher Schmier; il Premio Vitaliano Camarca, scelto dal pubblico del festival e dedicato all'uomo che portò per primo il cinema ad Amantea, è stato assegnato a Time Flies di Tommaso Zerbi.

Il Premio Nonnina, dedicato alla memoria di Nonna Saveria e a chi, anno dopo anno, sostiene La Guarimba con il proprio tempo, lavoro e generosità, è stato assegnato quest'anno a Filippo Berardone.

«Ogni anno chiudiamo il festival un po' più stanchi e un po' più convinti che questo lavoro abbia senso. Amantea per una settimana diventa un posto diverso, aperto, dove persone che non si conoscevano arrivano da paesi lontani e finiscono per ballare insieme sulla spiaggia. È questo il cinema che ci interessa: uno spazio collettivo, non uno schermo» dichiara Giulio Vita, direttore del festival.

TERRITORIO GUARIMBA, UN DISTRETTO CULTURALE PERMANENTE

La Guarimba International Film Festival è solo una delle tappe di Territorio Guarimba, il distretto culturale che l'Associazione Culturale La Guarimba costruisce ad Amantea lungo tutto l'anno: la residenza per filmmaker Kino Guarimba, organizzata dalla consorella CinemAmbulante e in programma dal 10 al 21 settembre; La Piccola Biblioteca di Amantea, aperta tutto l'anno come presidio culturale del centro storico; lo spazio all'aperto de Il Terrenito, che nella sua quinta edizione ha superato per la prima volta le 1.000 presenze; e La Grotta dei Piccoli, il programma di educazione all'immagine rivolto alle scuole calabresi. Un modello che nel 2026 è stato riconosciuto tra i tre vincitori nazionali del bando Fondazione Italia Patria della Bellezza, su oltre 270 candidature.

PATROCINI E SOSTEGNO ISTITUZIONALE

La 14ª edizione del festival si è svolta con il Patrocinio del Parlamento Europeo, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Medaglia di Rappresentanza del Senato della Repubblica, con il Premio di Rappresentanza della Camera dei Deputati, con il patrocinio della Provincia di Cosenza, di UNICEF Italia e del Touring Club Italiano; con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema, della Regione Calabria, di Calabria Film Commission e della Fondazione Italia Patria della Bellezza; e con il supporto internazionale dell'Ambasciata d'Australia, dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, del Forum austriaco di cultura, dell'Ambasciata d'Irlanda, del Regno dei Paesi Bassi, dell'Ambasciata di Norvegia, dell'Istituto Polacco di Roma, del Centro Ceco di Roma e dell'Accademia d'Ungheria di Roma. Il festival ha inoltre potuto contare sulla collaborazione di Caribe Atómico Film Festival, Moleskine Foundation, Caffè Guglielmo e sul sostegno tecnico di MyAirBridge.

La Guarimba ringrazia registi, giurati, artisti, volontari e la cittadinanza di Amantea per aver reso possibile, ancora una volta, un festival gratuito, indipendente e aperto a tutti. L'appuntamento con Territorio Guarimba prosegue dal 10 al 21 settembre con la 14ª edizione di Kino Guarimba.