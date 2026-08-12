Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Sport Givova Calabria 2026

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È Sofia Mancuso, di Borgia, la vincitrice del titolo di Miss Sport Givova Calabria 2026. La giovane concorrente ha conquistato la fascia nel corso della sedicesima tappa di Miss Italia Calabria, ospitata nella suggestiva cornice del Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante. Un titolo che vale l’accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia 2026 e alla finalissima di Miss Italia Calabria 2026, aprendo per Sofia Mancuso le porte delle fasi decisive della manifestazione. Un itinerario fatto di storie, volti ed emozioni, nel quale la kermesse ha costruito nel tempo un modo originale di raccontare la Calabria attraverso le aspirazioni, il talento e la determinazione delle sue giovani concorrenti. Al centro ci sono le ragazze, con le loro personalità e i loro sogni, ma anche una Calabria da scoprire e valorizzare attraverso le sue piazze, i suoi borghi e i suoi scorci più affascinanti, dove la bellezza dei paesaggi e l’identità dei centri che ospitano le tappe diventano parte integrante dello spettacolo. Ogni appuntamento diventa così un momento di incontro e condivisione, capace di mettere in relazione le protagoniste della manifestazione con le comunità che le accolgono e di generare nuove occasioni di visibilità. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency, dichiarano con entusiasmo: «Diamante è una vera perla della Calabria e il Teatro dei Ruderi rappresenta un luogo straordinario, che merita di essere valorizzato e di assumere un ruolo sempre più importante nella vita culturale della Regione. Quest’anno, oltre al nostro impegno come esclusivisti regionali di Miss Italia Calabria, abbiamo assunto anche la direzione artistica della stagione del Teatro dei Ruderi e per noi si tratta di una sfida importante e stimolante. È il primo anno di questo nuovo percorso. Crediamo molto nel connubio tra bellezza e musica, due mondi che possono incontrarsi e valorizzarsi reciprocamente. Un grazie sincero va al sindaco, all’amministrazione comunale, agli assessori Martina Presta e Francesco Bartalotta, al presidente del consiglio Mariano Casella e a tutti i partner istituzionali e commerciali che ci stanno dimostrando vicinanza e sostegno. Un progetto di questa portata non può essere realizzato da soli: ha bisogno di una rete di persone, imprenditori, professionisti che credano nella stessa visione. Vogliamo ringraziare anche il pubblico che ci ha accompagnato in questa serata, sia quello presente sia quello che ci segue attraverso il web e i nostri canali social. Un ringraziamento speciale va alle aspiranti miss e alle loro famiglie che affrontano tanti chilometri e tanti sacrifici. Miss Italia Calabria non è soltanto una competizione, ma un percorso di crescita, di esperienza e di confronto, nel quale le ragazze hanno la possibilità di mettersi in gioco e di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità. Ringraziamo tutto il nostro team: un gruppo di professionisti instancabili che, lontano dai riflettori, rappresenta il vero motore di ogni evento. Il tour di Miss Italia Calabria continua e, parallelamente, continua la nostra avventura alla direzione artistica del Teatro dei Ruderi. Ci teniamo a rivolgere un ringraziamento particolare ad Andrea Cappone, che ci sta accompagnando con grande impegno ed entusiasmo e sta lavorando insieme a noi a questo importante progetto. Questa sera, 12 agosto, avremo sul palco Gigi Finizio; il 16 agosto Vincenzo Comunale, tra i comici più apprezzati del momento, e il 18 agosto Nino D’Angelo. Eventi che confermano la volontà di costruire una stagione capace di rivolgersi a pubblici diversi e di portare a Diamante artisti di grande rilievo». A fare la differenza nel percorso di crescita di Miss Italia Calabria è anche una rete di partner che, negli anni, ha scelto di credere nel progetto e di accompagnarlo con continuità. Aziende, realtà locali e media condividono una visione che va oltre il singolo evento: sostenere un’iniziativa capace di valorizzare le ragazze, promuovere le comunità che ospitano le tappe e creare occasioni di incontro e partecipazione. Tra le partnership più longeve spicca quella con Carlomagno Auto, presenza storica al fianco di Miss Italia Calabria e delle sue concorrenti. Una collaborazione costruita nel tempo e consolidata dalla condivisione di un progetto che, stagione dopo stagione, continua a crescere, rinnovarsi e rafforzare il proprio legame con il territorio. A dare ulteriore forza al racconto della manifestazione sono i media partner Esperia TV, canale 15, Jonica Radio TV, canale 82, e Jonica Radio FM 90.2, che accompagnano le diverse tappe, raccontano le protagoniste, raccolgono le emozioni delle serate e ne amplificano la visibilità, portando ogni appuntamento oltre i confini della piazza e raggiungendo un pubblico sempre più ampio. Il palco del Teatro dei Ruderi di Cirella si è trasformato in uno spazio capace di unire generazioni e linguaggi diversi, alternando bellezza, musica, danza e intrattenimento. “I Freschi di Zona” hanno dominato la scena con una performance dedicata agli anni Novanta. A firmare la direzione artistica della serata è stata Linda Suriano, affiancata sul palco da Larissa Volpentesta, alla conduzione dell’evento. Il linguaggio della danza ha trovato spazio nelle coreografie dell’ASD New Ballet School, diretta da Rosalba Bencardino, con la partecipazione dell’atleta Roberta Liporace, protagonista di un’esibizione che ha portato sul palco tecnica, energia e movimento. A chiudere il quadro musicale è stato Giovanni Segreti Bruno, cantautore calabrese vincitore di Area Sanremo 2018 e del Premio Amnesty International Emergenti 2025, oggi impegnato nel nuovo progetto artistico “Musciaria”. Il tour di Miss Italia Calabria ha raggiunto Diamante, uno dei borghi turistici più rappresentativi della Riviera dei Cedri, una destinazione capace di coniugare il fascino del mare, la bellezza del paesaggio e un patrimonio culturale profondamente legato alle tradizioni locali. Affacciata sul Tirreno, la cittadina è conosciuta in tutta Italia per due simboli che ne raccontano l’anima: i murales e il peperoncino. Vicoli, piazzette e larghi si intrecciano con la parte più moderna dell’abitato, in una conformazione singolare che rende Diamante uno dei pochi centri calabresi in cui il borgo antico vive a ridosso del mare. Basta una passeggiata per passare dalla storia al blu del Tirreno, dai vicoli alle scogliere, dal silenzio di una piazzetta al rumore delle onde. E proprio il mare è uno dei grandi protagonisti di questo territorio, una risorsa che racconta la vocazione turistica e ambientale di Diamante e che trova riscontro anche nei riconoscimenti ottenuti dalla città: Bandiera Blu, 4 Vele della Guida Blu e Comune Plastic Free. Spiagge, calette e scogliere disegnano una costa di sorprendente varietà: dalla Spiaggia Sabbia d’Oro alla Spiaggia Grande, dalla Caletta del Porto alla Scogliera di Cirella, fino all’Isola di Cirella, che emerge dal Tirreno come una delle immagini più iconiche della Riviera dei Cedri. I Ruderi di Cirella, il Complesso Monastico, l’Antiquarium, la Chiesa Matrice dell’Immacolata, la Chiesa di San Biagio e la Chiesa di Santa Maria dei Fiori rappresentano alcune delle testimonianze più significative di un patrimonio storico e architettonico di straordinario valore, che attraversa i secoli e restituisce al visitatore l’identità del territorio. E poi ci sono i murales, la firma più originale e inconfondibile della città. Diamante è conosciuta come “la città dei murales”, fino a essere definita “la città più dipinta d’Italia”. Sono oltre duecento le opere che colorano il centro abitato. Non bisogna entrare in una galleria per incontrare l’arte: è l’arte stessa a venire incontro a chi percorre le strade del paese. Ogni facciata può diventare una tela, ogni vicolo può nascondere un’immagine, ogni angolo può regalare una storia. Tutto nasce nel 1981, quando nel borgo marinaro vengono realizzati i primi dipinti. Da quella prima esperienza prende forma un progetto destinato a cambiare per sempre il volto della città. Negli anni successivi, anche attraverso “Muralespanso”, l’arte si espande progressivamente oltre il nucleo originario, trasformando Diamante in un luogo in cui le opere non sono confinate in un museo, ma fanno parte della quotidianità. E così la città si è guadagnata anche un altro, curioso appellativo: “il paese dei nasi all’insù”. Perché a Diamante bisogna alzare lo sguardo per lasciarsi sorprendere dai colori, dai volti e dalle suggestioni che prendono forma sui muri. Un percorso fatto di immagini che si susseguono tra vicoli e piazzette e che si intrecciano naturalmente con la vita del borgo, trasformando ogni passeggiata in una scoperta. Il sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha evidenziato il valore di una manifestazione che, oltre a celebrare il talento e la bellezza delle aspiranti miss, rappresenta un’importante vetrina per il territorio: «Ospitare Miss Italia a Diamante, in questa splendida cornice estiva del Teatro dei Ruderi di Cirella, è per noi un motivo di grande soddisfazione. Questa selezione si inserisce perfettamente nel nostro cartellone estivo e contribuisce a rafforzare l’immagine di una destinazione che ha davvero tanto da raccontare. Le bellezze del nostro territorio sono così numerose che sarebbe difficile indicarne una sola senza penalizzare tutte le altre. Abbiamo un patrimonio paesaggistico straordinario, ma anche i murales hanno reso Diamante un autentico museo a cielo aperto, il fascino di Cirella, le nostre tradizioni e un calendario ricco di manifestazioni, festival e iniziative culturali. Rivolgo un invito a tutti: venite a Diamante, lasciatevi sorprendere dalle sue bellezze e scoprite tutto ciò che questa terra può offrire. Alle aspiranti miss, invece, voglio rivolgere un messaggio che vale per loro e, più in generale, per chiunque intraprenda un nuovo percorso: credete in ciò che state facendo. Abbiate passione, determinazione e fiducia nelle vostre capacità». A decretare la vincitrice della sedicesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Achille Ordine (sindaco di Diamante), Francesco Barone (imprenditore), Fabrizia Spagnuolo (Framesi), Gianni Testa (produttore discografico), Sonia Suriano (make-up artist), Luca Aloe (Telediamante), Rosalba Bencardino (ASD New Ballet School), Giangabriele Quintieri (Élite Gioielli Belvedere Marittimo, Miluna), Arianna Rattà (Miss Sport Givova Calabria 2025). La neoeletta Sofia Mancuso, vincitrice del titolo di Miss Sport Givova Calabria 2026, ha raccontato tutta la sua emozione dopo la conquista della fascia: «È tutto inaspettato, ma proprio per questo ancora più emozionante. Mi stavo già preparando per la prossima data e, invece, è arrivata questa bellissima sorpresa. Questa fascia rappresenta molto per me, perché sono sempre stata una ragazza sportiva: ho praticato danza per otto anni e attualmente gioco a pallavolo. Affronterò questa nuova fase del concorso con entusiasmo e cercherò di prepararmi al meglio, portando con me la mia eleganza, la mia personalità e, soprattutto, rimanendo sempre me stessa. Il mio sogno è diventare medico chirurgo». Il viaggio di Miss Italia Calabria prosegue, con un calendario di appuntamenti che porterà il concorso in alcuni dei luoghi più rappresentativi della Regione. Nuovi scenari e nuove protagoniste si preparano così a entrare nella storia della manifestazione. Le prossime date da segnare in agenda sono: il 13 agosto a Settingiano, il 14 agosto a Grimaldi, il 16 agosto a Torano Castello. Ufficio stampa Denise Ubbriaco