A Limbadi la presentazione del libro La quarta dimensione di Giuseppe Flamingo

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La Villa comunale ospita una serata dedicata all’universo fisico matematico tra divulgazione scientifica musica letture e osservazione astronomica

Un appuntamento tra cultura e divulgazione scientifica

Mercoledì 12 agosto 2026, alle ore 21.30, la Villa comunale di Limbadi ospiterà la presentazione del libro La quarta dimensione L’universo fisico matematico di Giuseppe Flamingo.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Limbadi e propone un incontro aperto alla cittadinanza nel quale la presentazione del volume sarà accompagnata da contributi istituzionali, letture, musica e momenti dedicati all’astronomia.

Il titolo dell’opera richiama uno dei concetti più affascinanti della scienza moderna: quello della quarta dimensione, legato alla rappresentazione dello spazio, del tempo e dell’universo attraverso gli strumenti della fisica e della matematica. La serata offrirà quindi l’occasione per avvicinarsi a temi complessi attraverso un confronto accessibile e coinvolgente.

Il programma della serata

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Limbadi Antonino Taverniti. L’introduzione sarà affidata all’assessore alla Cultura Raffaella Crupi, mentre a moderare l’incontro sarà il giornalista Nicola Rombolà.

La presentazione di La quarta dimensione sarà arricchita dall’intervento musicale di Paola Rastella e dagli intermezzi curati da Giovannino Falduto. La vicesindaca Graziella Blasi si occuperà invece della lettura e dell’interpretazione di alcuni brani.

A completare il programma sarà un’osservazione astronomica curata dal consigliere Enzo Lentini, un momento particolarmente coerente con il tema del libro e con il percorso proposto durante l’incontro.

Scienza musica e letteratura nella Villa comunale

La scelta della Villa comunale di Limbadi come sede contribuisce a rendere la presentazione un evento culturale capace di andare oltre la tradizionale esposizione di un libro. Il programma unisce infatti linguaggi differenti e crea un collegamento tra letteratura, musica, matematica e astronomia.

L’alternanza tra interventi, letture e contributi musicali permetterà al pubblico di seguire la serata in modo dinamico. L’osservazione del cielo offrirà inoltre un’esperienza diretta attraverso la quale approfondire alcune delle suggestioni legate all’universo e alle sue dimensioni.

La quarta dimensione di Giuseppe Flamingo

Il volume La quarta dimensione L’universo fisico matematico affronta, già a partire dal titolo, il rapporto tra le leggi della fisica, il linguaggio matematico e la comprensione del cosmo. La presentazione rappresenterà un’opportunità per conoscere direttamente l’autore Giuseppe Flamingo e approfondire gli argomenti e le riflessioni alla base dell’opera.

L’appuntamento si inserisce nelle attività promosse dal Comune di Limbadi per valorizzare la cultura e favorire occasioni pubbliche di incontro, conoscenza e partecipazione.

Informazioni sull’evento

La presentazione si terrà mercoledì 12 agosto 2026, con inizio alle ore 21.30, presso la Villa comunale di Limbadi. La serata è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune.