Redouane Benzemmouri e la poetica dell'invisibile. Recensione a cura del Critico d'arte Melinda Miceli

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Nel contesto dell’astrazione contemporanea, la ricerca di Redouane Benzemmouri si impone come una delle più sofisticate e consapevoli del panorama artistico maghrebino e internazionale. La sua opera oltre a esplorare le possibilità del linguaggio pittorico, costruisce un vero e proprio spazio epistemologico, dove materia, memoria e identità si intrecciano in un processo di continua ridefinizione. Formatosi tra Essaouira e un articolato percorso internazionale, Benzemmouri ha elaborato una grammatica visiva autonoma, riconoscibile per la densità delle superfici, la stratificazione dei materiali e la capacità di trasformare l’astrazione in un territorio di riflessione filosofica. La sua pittura nasce da un equilibrio complesso tra gesto e sedimentazione: acrilici, pigmenti naturali, carte d’archivio, polveri cromatiche e materiali riciclati concorrono alla costruzione di una pelle pittorica che non è semplice supporto, ma archivio vivo di cancellazioni, sovrapposizioni e metamorfosi. In questo processo, il colore assume una funzione che trascende la dimensione estetica per farsi energia emotiva e struttura spirituale, capace di evocare ritmi interiori e tensioni poetiche. Le forme non definiscono, ma suggeriscono, invitando lo spettatore a partecipare alla costruzione del significato, trasformando l’atto della visione in un’esperienza interpretativa attiva. Tra i progetti più significativi della sua produzione si distingue “Biophilia”, una serie che indaga il rapporto profondo tra essere umano e natura. Qui la natura non è solo paesaggio, ma evocata attraverso campi cromatici organici, pulsazioni materiche e strutture astratte che richiamano crescita, metamorfosi e rigenerazione. L’opera diventa così un luogo di riconciliazione con il vivente e una meditazione sulla crisi ecologica contemporanea, restituendo alla pittura la capacità di interrogare il presente. Parallelamente, il progetto “Tra Due Sponde: Reimmaginare Estebanico” testimonia la dimensione storico‑critica della sua ricerca. Ispirato alla figura di Mustafa Azemmouri, primo esploratore africano documentato del Nord America, Benzemmouri affronta temi quali migrazione, identità, memoria coloniale e narrazioni marginalizzate. Attraverso pittura, scultura e installazione, l’artista ricostruisce il passato, e lo riattiva, interrogando chi abbia il diritto di raccontare la storia e come l’arte possa restituire voce a ciò che è stato escluso dalla memoria ufficiale. La poetica di Benzemmouri rivela inoltre una profonda sintonia con il pensiero orientale, in particolare con l’estetica Zen, da cui eredita il valore dell’immediatezza del gesto e la centralità del silenzio come spazio di significazione. Queste influenze, tuttavia, non vengono imitate, ma assimilate e trasformate in un’identità artistica autonoma, capace di coniugare introspezione e tensione contemporanea. In controtendenza a un mondo dominato dalla sembianza e dal consumo immediato della visione, Benzemmouri costruisce un’opera fondata sulla lentezza dello sguardo, sulla profondità della materia e sull’apertura interpretativa. Le sue tele chiedono di essere osservate, vissute e custodite nella memoria dell'intenditore d'arte. La sua pittura, riproduce il mondo visibile e ne rivela la dimensione nascosta, trasformando l’astrazione in un luogo dove memoria, natura e immaginazione si incontrano per generare un linguaggio visivo unico, uno stile che è destinato a lasciare traccia di sé nella storia dell'arte. L'artista Redouane Benzemmouri ha intrapreso una brillante carriera artistica internazionale, ottenendo numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Le sue opere sono state esposte nei principali musei di oltre quindici paesi in tutto il mondo. Nel 2024, ha ricevuto il premio "Artista Internazionale dell'Anno" a Dubai, durante la cerimonia dei DMC International Luxury Fashion Awards. Questo importante traguardo internazionale si aggiunge ai precedenti premi, tra cui il prestigioso Premio Internazionale Caravaggio, vinto in Italia nel 2018, e il Premio Nazionale del Concorso del Ministero della Cultura marocchino nel 2013. Oltre a questi riconoscimenti, le sue Opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche, tra cui il Museo delle Arti Visive, Dezful, Iran e Museo d'Arte Yukung, Geje, Corea del Sud e Centro Culturale “Psachna” e il Padre, Grecia e Museo di Ceuta. Collezioni private in Marocco, Italia, Francia, Spagna, Stati Uniti, Germania, Svezia, Arabia Saudita, Svizzera, Corea del Sud, Iran, Italia, Messico, Colombia, Giappone ed Emirati Arabi Uniti.. La ricerca di Redouane Benzemmouri dimostra come la pittura possa ancora rappresentare uno spazio privilegiato di conoscenza, capace di oltrepassare la dimensione puramente estetica per interrogare i temi della memoria, dell’identità e della relazione tra l’essere umano e il mondo che lo circonda. La sua Arte non ricerca effetti spettacolari né soluzioni formali fini a sé stesse ma costruisce un linguaggio che invita alla contemplazione, alla riflessione e all’ascolto della materia. In un panorama artistico sempre più orientato verso l’immediatezza dell’immagine, Benzemmouri restituisce valore al tempo lento dello sguardo e alla profondità dell’esperienza estetica. La sua pittura non si limita a rappresentare il visibile, ma ne attraversa le stratificazioni più profonde, trasformando la superficie dell’opera in un luogo di memoria, di dialogo e di continua interpretazione. È proprio in questa capacità di coniugare rigore concettuale, sensibilità poetica e ricerca materica che risiede l’originalità del suo percorso artistico, rendendolo una presenza autorevole e riconoscibile nel panorama dell’arte contemporanea internazionale. Dott.ssa Melinda Miceli Critico d'arte