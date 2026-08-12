Roccella Summer Festival 2026, Riccardo Cocciante incanta il Teatro al Castello. Grande attesa per il concerto del 13 agosto di Mannarino

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È stata una di quelle serate destinate a restare impresse nella memoria collettiva, quella di ieri sera al Teatro al Castello di Roccella Jonica per il Roccella Summer Festival. Protagonista assoluto è stato Riccardo Cocciante, che ha scelto questa suggestiva cornice calabrese per una delle tappe più attese del suo tour celebrativo, un evento che segna il traguardo degli 80 anni del Maestro. Inserito nella prestigiosa programmazione del Roccella Summer Festival, il concerto non è stato solo un’esibizione musicale, ma un vero e proprio atto d’amore verso un repertorio che ha segnato la storia della canzone d’autore italiana e internazionale. Davanti a un pubblico attento e partecipe, Cocciante ha ripercorso decenni di carriera, intrecciando i ricordi personali con le note immortali che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Dalle ballate più intime ai grandi successi che hanno fatto cantare intere generazioni, l’artista ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di toccare le corde più profonde dell’animo umano. La voce, intatta nella sua capacità espressiva, ha guidato gli spettatori in un viaggio che ha unito la nostalgia per il passato alla vitalità di un presente artistico ancora vibrante. Il concerto si è confermato uno dei momenti clou dell’estate roccellese, consolidando il legame tra il festival e i grandi nomi della musica. Una serata che ha celebrato non solo gli ottant’anni di un artista poliedrico, ma anche la forza intramontabile della grande musica, capace di superare il tempo e di unire, ancora una volta, l’artista al suo pubblico in un abbraccio collettivo. Il Roccella Summer Festival, organizzato dalla Ticket Service Calabria con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, prosegue adesso con un altro imperdibile appuntamento, quello del 13 agosto con Alessandro Mannarino, una delle voci più autentiche della musica italiana contemporanea. Con il suo stile inconfondibile che fonde poesia e musica popolare. I biglietti per il concerto di Roccella Jonica sono in prevendita su TicketOne e TicketServiceCalabria.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it