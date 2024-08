Fabio Concato in Concerto al Festival d'Autunno: un viaggio nella musica Italiana d'Autore

Fabio Concato in Concerto al Festival d'Autunno: un evento imperdibile a Soverato

SOVERATO - Il celebre cantautore italiano si esibirà il 16 agosto presso l'Arena del Teatro Comunale di Soverato, regalando al pubblico un viaggio emozionante attraverso i suoi più grandi successi, dal passato al presente.

Il Festival d'Autunno a Soverato un appuntamento imperdibile con la grande musica italiana: il concerto di Fabio Concato. L'evento si terrà venerdì 16 agosto alle ore 22.00 presso l'Arena del Teatro Comunale di Soverato, una cornice perfetta per una serata indimenticabile dedicata alla musica d'autore.

Fabio Concato, uno dei più celebri cantautori italiani, guiderà il pubblico in un viaggio musicale carico di emozioni e ricordi. Il suo Musico Ambulante Tour sarà un percorso attraverso i suoi più grandi successi, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti, in un’esibizione che promette atmosfere uniche e tutte da scoprire. L'artista sarà accompagnato dalla sua band al completo, per un’esperienza live che farà rivivere al pubblico i momenti più significativi della sua carriera.

Tra i brani che verranno eseguiti, non mancheranno i classici intramontabili come "Rosalina", "Domenica Bestiale" e "Fiori di Maggio", pezzi che hanno segnato la storia della musica italiana e che continuano a emozionare generazioni di fan.

I biglietti per il concerto sono disponibili su TicketOne e possono essere acquistati anche con carta docente. Non perdete l'occasione di assistere a uno degli eventi più attesi del Festival d'Autunno, una serata che celebra la grande musica italiana in un contesto suggestivo.