“Fai bella l’Italia” FAI CISL, questa mattina pulita la spiaggia a Pizzo

PIZZO CALABRO (VV) - 5 GIU 2024 - La FAI CISL Magna Grecia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ha celebrato la Giornata mondiale dell’ambiente con una manifestazione tenuta questa mattina a Pizzo Calabro, in località Calamaio, dove decine di volontari hanno ripulito la spiaggia. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito della campagna ecologica nazionale “Fai bella l’Italia” della FAI CISL, giunta alla sesta edizione.

All’evento, che ha ottenuto il patrocinio del comune di Pizzo, hanno partecipato gli studenti dell’Istituto tecnico nautico di Pizzo.

«Vogliamo affermare la cultura del rispetto dell’ambiente - ha commentato il segretario generale della Cisl Magna Grecia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Daniele Gualtieri - che ci vede impegnati come cittadini e come organizzazione sindacale. Da diversi anni la FAI svolge questa giornata, perché riteniamo sia un’azione che possa contribuire in maniera concreta alla tutela dell’ambiente. Quest’anno abbiamo voluto pulire questa bellissima spiaggia di Pizzo, che rappresenta una grande risorsa per l’ambiente, il turismo e quindi per lo sviluppo delle tante potenzialità di questo territorio».

«In Calabria abbiamo realizzato tre distinti eventi - ha affermato il segretario generale della Fai Cisl Calabria Michele Sapia - per sostenere l’importanza del lavoro che viene svolto dagli addetti del sistema agroalimentare, ambientale e forestale, ma anche per valorizzare il grande patrimonio ambientale e le ricchezze naturali che ci sono in questa regione. Rimarchiamo l’importanza di avviare un cambiamento partecipato per sostenere il ricambio generazionale in questi comparti e realizzare un nuovo modello di sviluppo etico e solidale».

All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Pizzo Sergio Pititto e il presidente di Terra Viva Calabria Francesco Fortunato.