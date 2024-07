Fastweb vende a KKR la quota di FiberCop per 438,7 milioni di euro

In una mossa strategica all'interno del settore delle telecomunicazioni, Fastweb, società controllata da Swisscom operante in Italia, ha raggiunto un accordo per vendere la sua quota in FiberCop a KKR, una società di investimento globale. La transazione prevede il trasferimento della quota del 4,5% di proprietà di Fastweb in FiberCop a Optics Bidco, una società controllata da KKR, per un corrispettivo totale in contanti di 438,7 milioni di euro. Questa valutazione è in linea con il prezzo pagato da KKR a TIM per una quota simile in FiberCop.

Allineamento Strategico con i Valori di Mercato

Il prezzo concordato riflette una valutazione coerente con gli standard di mercato stabiliti da transazioni precedenti. In particolare, KKR aveva precedentemente acquisito una quota in FiberCop da TIM a un tasso comparabile, sottolineando la manovra strategica della società di investimento nel consolidare la propria posizione nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni.

Dettagli della transazione e prospettive future

Il completamento di questa vendita è subordinato alla finalizzazione della transazione in corso di KKR riguardante NetCo, il cui closing è previsto nel terzo trimestre del 2024. Questo allineamento segnala una manovra strategica più ampia di KKR per rafforzare la sua presenza nel mercato delle telecomunicazioni europeo.

Implicazioni per gli Stakeholder

Per Fastweb, questa cessione rappresenta un evento significativo di liquidità, consentendo potenziali reinvestimenti o riduzioni del debito. Per KKR, l'acquisizione di questa ulteriore quota in FiberCop rafforza la sua tesi di investimento ed espande la sua influenza sulle infrastrutture critiche per le telecomunicazioni in Italia.

Il settore delle telecomunicazioni seguirà con attenzione lo sviluppo di questo accordo, in particolare il suo impatto sulle dinamiche di mercato e sul posizionamento competitivo all'interno del settore.