Fatti di Musica Estate 2024: Sergio Cammariere incanta Santa Severina

SANTA SEVERINA (KR) - Una lunga standing ovation ha messo il sigillo da grande evento al ritorno in Calabria di Sergio Cammariere, protagonista di un meraviglioso live in Piazza Campo di Santa Severina, uno dei borghi più belli d’Italia, con la cornice dell’imponente Castello Normanno.

Per “Fatti di Musica 2024”, lo storico Festival-Premio del Live d’Autore giunto alla 38° edizione, ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge in varie location della regione e premia con il Riccio d’Argento del maestro orafo Gerardo Sacco alcuni dei live più belli e attesi dell’anno, un’ennesima perla da incastonare tra le notti più emozionanti ed indimenticabili.

Insieme al suo pianoforte e all’ormai affiatatissima band di musicisti dall’accento jazz tra i più bravi a livello internazionale, Amedeo Ariano, batteria, Daniele Tittarelli, tromba, Luca Bulgarelli, contrabasso, ha presentato tutti i suoi successi e alcuni brani dell’ultimo, bellissimo album Una sola giornata. Dall’incantevole Dalla pace del mare lontano a Cantautore piccolino, fino al fantastico Tutto quello che un uomo, inciso anche da Mina e bissato con il solo coro del pubblico, è stato un crescendo di brividi ed emozioni che hanno scosso perfino l’imperturbabilità del Castello millenario fatto costruire da Roberto il Guiscardo. Musicista, compositore e interprete di rara e raffinata intensità espressiva, ha sfoderato un live unico, intriso di jazz, ritmi latini e sudamericani, con il marchio d qualità della grande scuola cantautorale italiana.

Una notte memorabile che resterà impressa indelebilmente in tutti coloro, alcuni arrivati anche dalle regioni vicine, che hanno gremito la storica e bellissima piazza, diventando protagonisti di un concerto andato ben oltre ogni attesa, con vere performance di musicisti virtuosi, primo fra tutti lo stesso Cammariere, maestro del pianoforte. Un cantautore speciale, giustamente premiato nel Festival con una nuova creazione del genio di Gerardo Sacco, la “Caretta Caretta”, gioiello in argento etico dedicato all’omonima tartaruga del Mediterraneo, a supporto della campagna TartaLove di Legambiente. A consegnarlo lo stesso orafo, insieme a Ruggero Pegna, al sindaco Salvatore Lucio Giordano e a Luigi Barone, presidente della Cooperativa di promozione turistica Aristippo. Dopo i bis richiesti a gran voce, con grande disponibilità, Cammariere ha ricevuto fino a tarda notte nel piazzale interno del Castello la lunga fila di fan, amici e familiari, in cerca di foto e autografi, confermandosi anche un artista dall’umanità e dalla sensibilità eccezionali.

“Un live prezioso – ha affermato Ruggero Pegna - capace di incantare e ipnotizzare, pieno di poesia e di vera musica, quella suonata da musicisti straordinari, in linea con la migliore tradizione autorale italiana; un live che restituisce al pubblico la vera essenza e l’anima di un concerto d’autore! Sono felice di aver scelto un luogo dalla bellezza inimmaginabile, dove spero di tornare il prossimo anno… Ringrazio il sindaco Giordano, Luigi Barone e la Regione Calabria per Patrocini e collaborazione.”.

Tutto pronto anche per i successivi appuntamenti di Fatti di Musica: stasera la Nuova Orchestra Italiana fondata da Arbore suonerà al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme, evento Ama Calabria; domani agosto Max Gazzè & Calabria Orchestra saranno in Piazza Turra di Mesoraca per la Festa del SS. Ecce Homo; il 15 agosto tornerà Ron in Piazza Bianco di Montalto Uffugo; infine, il 16 agosto Nello Daniele sarà a Marina di Gioiosa e il 22 agosto Paolo Belli con la sua Big Band a Locri per la Città Metropolitana di Reggio, ad ingresso libero. Confermati anche 2 appuntamenti con la musica/cabaret di Nino Frassica e i Los Plaggers Band il 20 a Palmi per la Varia e il 21 agosto a Luzzi (CS).

Fatti di Musica è Festival storicizzato incluso tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024 - Pac 2010/2020 az. 6.8.3 – Calabria Straordinaria” della Regione Calabria. Per ogni informazione tel 0968441888 www.ruggeropegna.it, pagine fb di artisti e festival.