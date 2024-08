Fatti di Musica Estate 2024: stasera il concerto di Max Gazze’ con la Calabria Orchestra a Mesoraca (KR)

Prosegue un successo dietro l’altro, tra entusiasmanti bagni di folla di cittadini e turisti, la sezione estiva di “Fatti di Musica 2024”, lo storico Festival-Premio del Live d’Autore giunto alla 38° edizione ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge in varie location della regione.

Dopo lo storico live di Nick Mason dei Pink Floyd e quelli di Irama, Ron, Dargen D’Amico, Sergio Cammariere, stasera in Piazza Turra di Mesoraca, in provincia di Crotone arriva l’eccezionale concerto “Musicae Loci” di Max Gazzè con la Calabria Orchestra, una super band di musicisti calabresi provenienti da vari gruppi ed esperienze di musica popolare. L’evento è stato voluto fortemente dall’ “Associazione Amici del Santuario” per la storica festa del SS. Ecce Homo che si celebra ogni sette anni e per la quale tornano in Calabria emigrati da tutto il mondo. L’inizio del concerto è fissato per le 21:30 e sarà ad ingresso libero. Previsto l’afflusso nella grande Piazza di migliaia di persone.

Dopo il successo della scorsa estate, Max Gazzè ripropone “Musicae Loci”, il progetto live musicale e culturale che ha unito le sue note con le orchestre popolari e le tradizioni locali. Conosciuto per l’innovazione e la capacità di fondere diversi generi musicali, Gazzè torna ad immergersi nei territori e nelle tradizioni di tutta Italia portando sul palco le sue canzoni in una veste inedita, che assorbe colori e suoni tipici regionali con contaminazioni e suggestioni ogni volta diverse; un progetto culturale legato al territorio, inteso come terra di storia, musica e arte.

Con il cantautore romano questa sera sarà la Calabria Orchestra, nata con l’idea di valorizzare e attualizzare il patrimonio artistico/musicale della Calabria. Un ensemble spettacolare con una qualità artistica indiscussa. Diretti dal M° Checco Pallone troviamo professionisti, suonatori identitari e folk, giovani musicisti e ballerini, strumenti jazz amalgamati a quelli della tradizione popolare, ritmi mediterranei fusi con la tarantella, voci calde e appassionate affiancate a chitarre di ogni genere. Ritmi travolgenti, suoni mediterranei che esprimono la passione della musica calabrese. L’orchestra, nata nel 2017 e prodotta da Calabria Sona, CEO Giuseppe Marasco, ha anche realizzato un disco e diversi tour. Con Max Gazzè, il Maestro Checco Pallone (tamburelli – chitarra portoghese – mandola), Moussa Ndao (voce, djambe, taman e ngoni), Angelo Pisani (fiati etnici), Alberto La Neve (sax), Piero Gallina (violino e lira calabrese), Luigi Pugliese (violino e lira calabrese), Paolo Presta (fisarmonica e organetto), Massimo Garritano (chitarre), Iacopo Schiavo (chitarra classica e oud), Alessandro Lombardi (chitarre), Carlo Cimino e Emanuele Gallo (basso), Emy Vaccari (tamburello e danza), Francesco Montebello (batteria e percussioni) le voci di Tiziana Grezzi, Fabiana Dota e Federica Greco. Musicae Loci è prodotto da OTR live in collaborazione con CalabriaSona.

Fatti di Musica 2024 proseguirà il 15 agosto con Ron in Piazza Bianco di Montalto Uffugo per “Montalto Summer” dell’Amministrazione Comunale; il 16 agosto Nello Daniele a Marina di Gioiosa e il 22 agosto Paolo Belli con la sua Big Band a Locri per la Città Metropolitana di Reggio, tutti ad ingresso libero. Confermati anche 2 appuntamenti con la musica/cabaret di Nino Frassica e i Los Plaggers Band il 20 a Palmi per la Varia e il 21 agosto a Luzzi (CS).

Fatti di Musica è Festival storicizzato incluso tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024 - Pac 2010/2020 az. 6.8.3 – Calabria Straordinaria” della Regione Calabria. Per ogni informazione tel 0968441888 www.ruggeropegna.it, pagine fb di artisti e festival.