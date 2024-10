Festa dei Popoli a Catanzaro: cultura, integrazione e dialogo interculturale" (Video)

Sabato 5 ottobre 2024 Catanzaro accoglierà per il secondo anno di fila la Festa dei Popoli, un appuntamento che torna in città per promuovere l'inclusione e il dialogo interculturale.





L'iniziativa, che quest’anno ha come slogan “Nessuno è straniero”, è stata presentata ieri durante una conferenza stampa dal presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco, dalle assessore Giuliana Furrer e Donatella Monteverdi, dalla consigliera Daniela Palaia, dal presidente dell’associazione Divercity, Fabio Donato, e da don Pasquale Gentile, in rappresentanza dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace.





Dopo il successo della prima edizione nel 2023, anche quest’anno la Festa dei Popoli si conferma un momento di riflessione e confronto tra culture diverse, promuovendo l'idea di una Catanzaro aperta e inclusiva.





Dibattito al complesso monumentale del San Giovanni: L’evento, che si ispira ai valori della condivisione e dell’accoglienza, prenderà il via alle ore 16:00 presso la Sala Conferenze del Complesso monumentale San Giovanni con un forum interculturale incentrato sui temi dell’integrazione.





Moderato dal medico Ahmed Jama, l'incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco Nicola Fiorita, dell’arcivescovo Claudio Maniago e del presidente di Divercity Fabio Donato, per poi proseguire con interventi e testimonianze sul ruolo delle comunità locali nella costruzione di una società più coesa e solidale.





Dopo i saluti interverranno:





Paola Pugliese (Istituto comprensivo "CZ Sala S. Maria – Milani) - Pretie Amin Benfryhah con “La scuola, un arcobaleno di identità dove la differenza diventa unicità, uguaglianza ed equità”;





Giovanni Amendola (Cgil area vasta) e Mamadou Konè con un focus sul lavoro nero in agricoltura;





Massimo Martelli (direttore del Centro di Giustizia minorile di Catanzaro) e Husnain con “Gli ostacoli di una reale integrazione socio-culturale”;





Benedetto Cassala (Uil Calabria) e Mustafà Ajì con “L’integrazione è possibile”;





Domenico Oliverio (ass. Tutori volontari Msna) e Mamadoualiou e Alpha con “L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”;





Virginia Gatto (Emergency) con “Sia per mare, sia per terra: la pratica dei diritti secondo Emergency”;





Giuseppe Ranieri (progetto BaseCamp del Centro Calabrese di Solidarietà) e Alexandra Gabriela Hoamea con “Un fiore nel cemento: l’integrazione di studenti e studentesse di origine straniera”;





Daniele Gualtieri (segretario Cisl “Magna Grecia”) e Fatiah El Rhanaoui;





e Giuseppe Valentino (Filcams Cgil Calabria) e Yan Feroleto.





Sfilata su Corso Mazzini: Al termine, su Corso Mazzini, seguirà una sfilata colorata e animata dai costumi etnici dei popoli e che sarà condotta dai musicisti dell’Orkestrana Orkestra.





Musica a Piazza Prefettura: Dalle 19:30, in Piazza Prefettura, saliranno sul palco Mariela Carvalho Trio dal Brasile, Cuba Music Laraine Canizares; Nigerian Music Prince Fazzyhizz; e Sri Lanhan Music.





Subito dopo, spazio a Bruno & The Souldiers, Raggamatty & The Rootical Fam ft. Kuanito e Maddwg. Concludono i 99 Posse.





Gastronomia, artigianato e animazione: Inoltre, a Piazza Prefettura, gli stand dei diversi popoli ospiterrano cibo tipico delle comunità e prodotti di artigianato delle culture presenti.





L'animazione sarà curata dall'associazione Divercity e dal Collettivo Sagitta.





Viabilità e navette: Come già preannunciato nei giorni scorsi, per il pomeriggio del 5 ottobre 2024 è prevista l'istituzione dell'Isola Pedonale su Corso Mazzini.





In più, sono garantiti i collegamenti tramite navette da e per i parcheggi Musofalo e Piè Sala.