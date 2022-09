Film o fumetti? Per NPE Cinecomics!

Roma, 25 giugno 2021 - Se ami i fumetti, ami anche i film che da essi vengono tratti. E se hai un amore puro per la divulgazione: o ti chiami Giuliano Gambino, oppure sei l’editore NPE.

E già, perché l’accoppiata editoriale tra i due ha dato vita ad un’opera che non può mancare nelle librerie di tutti gli amanti sia del fumetto, che del cinema ispirato alla nona arte.

Un’opera che ha anche il pregio di coniare un termine specifico per indicare queste produzioni cinematografiche, ovvero “cinecomics”.

Da qui l’originalissima “Guida ai Cinecomics” che non può mancare negli scaffali delle biblioteche dei fan del genere in cerca di curiosità sul proprio film preferito o con la voglia di saperne di più sugli eroi dei comics che ne sono protagonisti.

Il meticoloso lavoro di Giuliano Gambino, infatti, non lascia delusi perché riesce a far passare il lettore dalle pagine dei fumetti allo schermo, riproducendo tutta quella magia che ci fa tornare ai tempi in cui ci innamoravamo dei personaggi dei “giornaletti”.

Al di là di questa vena amarcord, la “Guida ai Cinecomics” della NPE ha il pregio di dimostrare anche come il concetto di “cinecomics” si sia ormai stratificato nella società, evolvendosi dalla semplice definizione di film tratto dai fumetti e soprattutto da opera filmica dedicata solo ai super-eroi.

Infatti il prezioso volume di Gambino presenta un’enormità di film tratti dai fumetti, riuscendo veramente a stupire per la meticolosità della ricerca che con più di 400 schede, analizza tutta la produzione filmica che dal 1930 ad oggi è stata ispirata dal fumetto.

Un’opera dunque “magna” che grazie a NPE ora è disponibile non solo per i fans del genere, ma per tutti coloro che all’argomento possano appassionarsi.

Maurizio LOZZI