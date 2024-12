Giovane di 22 anni trovato morto all’Eur: indagini sulla tragedia nella movida romana

Roma, quartiere Eur – Un dramma consumatosi nella notte di sabato, quando un giovane di 22 anni è stato trovato accasciato su un marciapiede di Viale della Civiltà del Lavoro. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, il ragazzo è deceduto sul posto dopo oltre 50 minuti di manovre. Le indagini della Polizia sono in corso per ricostruire le ultime ore del giovane e accertare le cause del decesso.

L’intervento è avvenuto intorno alle 3 del mattino, quando una segnalazione al 118 ha portato i soccorritori e le forze dell’ordine sul luogo. La scena si è svolta a pochi passi da due locali noti per la movida del fine settimana, spesso frequentati da giovani e teatro di eventi affollati. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era ancora vivo all’arrivo dei soccorsi ma in condizioni gravissime. I tentativi di salvarlo sono stati purtroppo vani.

Ipotesi sul decesso e dinamiche da chiarire

La Polizia sta lavorando per chiarire se il ragazzo fosse stato a una festa in uno dei locali vicini. Fonti vicine alle indagini suggeriscono che una discoteca nelle vicinanze fosse stata chiusa anticipatamente proprio quella sera a causa di sovraffollamento, in seguito a un intervento delle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno verificando la presenza del giovane all’interno dell’evento tramite le testimonianze di chi era presente e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Una delle ipotesi al vaglio è che il decesso possa essere stato causato da un arresto cardiaco, forse legato all’uso di sostanze stupefacenti. A sollevare dubbi è anche il fatto che il ragazzo sia stato trovato da solo: gli inquirenti non escludono che chi era con lui possa averlo abbandonato dopo essersi accorto del malore.

Autopsia per determinare la causa della morte

Il corpo del giovane sarà probabilmente sottoposto ad autopsia nelle prossime ore, per fare chiarezza su ciò che ha provocato il decesso. Gli esami tossicologici potrebbero rivelare la presenza di eventuali sostanze nel sangue e aiutare a ricostruire gli eventi della serata.

La tragedia della movida

La vicenda ha sollevato nuove riflessioni sui rischi legati alla movida notturna e all’uso di sostanze tra i più giovani. Episodi come questo riportano l’attenzione sulla necessità di controlli più serrati nei locali notturni e di iniziative volte alla prevenzione.

Le indagini proseguono per ricostruire ogni dettaglio di una tragedia che ha scosso la città e lasciato un’intera comunità senza parole. (Immagine archivio)