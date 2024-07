Gisella Cozzo & Dj Maxwell: In occasione del 30ennale esce il remake di JOY (I feel good, I feel fine) dal 19 aprile

Esce venerdì 19 Aprile 2024 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica JOY, (I feel good,I feel Fine) l’attesissimo singolo, remake di Gisella Cozzo, cantautrice e producer italo-australiana, ideato e prodotto con il noto Dj Maxwell per festeggiare il trentesimo anniversario della prima apparizione TV di JOY, celebre brano del famoso spot della “Coppa del Nonno” che accompagnava l’inizio di tante estati italiane.

Il remake di JOY (I feel good, I feel fine) è un remix, in puro stile Anni 90 caratterizzato da tratti radiofonici che ripercorrono le sonorità in voga, in quel periodo. Melodie ed arrangiamenti che ancora oggi riscuotono grande apprezzamento, anche tra il pubblico più giovane.

Ascolta il brano qui: https://saifam.lnk.to/gisellacozzo-djmaxwell_joy-ifeelgoodifeelfine-30thanniversaryremix

Gisella Cozzo nasce da genitori italiani, in Australia, nella città di Melbourne. Studia canto e recitazione dall'età di nove anni e si diploma alla St. Aloysius College, in Arte Drammatica. A 16 anni Gisella vince il talent show più importante in Australia “Young Talent Time” con “The Greatest love of all” di Whitney Houston.

Esordisce aprendo i grandi concerti di Eros Ramazzotti, Marcella Bella, Pupo, Ricchi e Poveri e tanti altri artisti in tour in Australia. Ha poi pubblicato i suoi primi dischi in inglese pop/dance con brani prodotti dai Fratelli La Bionda e Silvio Amato. Gisella è nota soprattutto per gli innumerevoli spot interpretati, ma molto spesso, anche da lei ideati. Tanti e così popolari da farla diventare la “Regina degli Spot.” Tra le pubblicità più celebri ricordiamo: Ciobar, Chanteclair, Rio Casa Mia, Poste Italiane, Coca Cola, Levi’s (Dockers), Saratoga e tante altre ancora.

Il remake di Joy sarà accompagnato da un tour “JOY - 30TH ANNIVERSARY TOUR”.

Queste le prime date del calendario in continuo aggiornamento:

Falcomics: 24-26 Maggio Falconara Marittima (AN)

Molfest: 29-30 Giugno - Molfetta (BA)

San Marino Comics: 23-25 Agosto -San Marino

Chiavariincosplay: 27-29 Settembre -(Chiavari-GE)

