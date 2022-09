Gli auguri di Buona Pasqua del sindaco del Sergio Abramo (Video messaggio)

CATANZARO 11 APR - “Siamo costretti a rimanere a casa perché stiamo combattendo una battaglia molto ardua. Per questo, domenica e lunedì si resta a casa! Gli auguri ai nostri cari li faremo utilizzando il telefono. I controlli delle forze dell’ordine e dei vigili urbani saranno fortemente potenziati per contrastare eventuali spostamenti e uscite”.

E’ questo il cuore del nuovo videomessaggio che il sindaco Sergio Abramo ha pubblicato sulla sua pagina Facebook per lanciare un appello e rivolgere i propri auguri di buona Pasqua ai cittadini.

“Siamo alle soglie di un weekend molto particolare – afferma - siamo abituati a trascorrere la festa in compagnia di tanta gente, a uscire e a goderci la prima aria primaverile. Purtroppo, quest’anno non possiamo pensare al divertimento al di fuori delle mura domestiche. Il sogno per tutti noi è diventato quello di recuperare la normalità, le cose semplici che avevamo e che facevamo. Oggi viviamo in condizioni di emergenza, per cui tutto ciò che non è di estrema urgenza non si può e non si deve fare”.

Il sindaco, abbracciando “virtualmente” e con affetto i catanzaresi, invita tutti “a essere fiduciosi che presto potremo riprenderci quello che ci è stato tolto”.