Gli esperti AIDECO sostengono la formazione in cosmetologia, la scienza dietro il prodotto

Un corso innovativo per un settore in continua crescita: una formazione multidisciplinare per garantire la conoscenza di tutta la filiera produttiva, dal reperimento delle materie prime alla commercializzazione del prodotto finito. Nel corso del triennio gli studenti affrontano insegnamenti di aree diverse (chimica, biologia, farmacologia e principi di dermatologia) per una completa formazione tecnico-scientifica necessaria per la scienza cosmetologica. Per la “professione cosmetologo” non è possibile improvvisarsi, è, al contrario, più che necessaria una formazione universitaria.

“Le nuove professioni della cosmetica emergono al passo con i tempi come necessaria “re-visione” di quelle già consolidate, favorendo la nascita di nuove figure professionali - afferma la dott.ssa Alessandra Vasselli, cosmetologa AIDECO e docente del corso di laurea. Essere esperti in questo settore significa dover maturare conoscenze approfondite in molteplici discipline, dalla chimica per i formulati, alla dermatologia per la sede naturale di applicazione, alla legislazione in continua evoluzione, alla gestione aziendale e del marketing, così come della distribuzione e advertising. Solo attraverso un percorso universitario almeno triennale è possibile sviluppare le corrette competenze per le professioni in cosmetologia”.

A formare questa figura professionale così completa e ricercata, è lo specifico Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (in seno alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, classe L-29, Scienze e Tecnologie Farmaceutiche). I laureati possono svolgere attività di controllo e monitoraggio nelle varie fasi di produzione dei prodotti cosmetici e per la salute in diversi contesti nell’industria cosmetica in tutta la sua filiera (dalla formulazione, alla produzione, al controllo di qualità, alla commercializzazione), ma anche nell’ambito della ricerca tecnico/scientifica. Inoltre questa scienza multidisciplinare è strettamente connessa alle vaste aree che confinano con il mondo del wellness, della salute e del benessere della pelle e dei suoi annessi.

Con una storia iniziata più di 40 anni fa, questo corso di laurea triennale prepara gli studenti a diventare personale qualificato nelle varie categorie professionali in ambito cosmetico. Confluenza di differenti e varie competenze tecnico-scientifiche nei campi biologico, chimico, medico ed industriale, il corso ha l’obiettivo di formare in tre anni operatori del comparto, con un bagaglio culturale multidisciplinare, oggi essenziale per una gestione innovativa e strategica nel settore del prodotto cosmetico e della salute (settore applicativo, counseling cosmetico).

A dimostrazione della validità di questo percorso formativo, negli anni i laureati hanno dimostrato di collocarsi in larga maggioranza nel mondo del lavoro entro pochi mesi dal conseguimento del loro diploma di laurea.

La metodologia didattica prevede lezioni teoriche frontali, occasioni di approfondimento e ricerca, oltre che laboratori e attività sperimentali. Sono dunque contemplate varie e numerose modalità di apprendimento per acquisire le conoscenze di base e le competenze professionali al fine di operare adeguatamente nel settore.

Il corso ogni anno prevede un numero chiuso di massimo 30 studenti, al quale si accede attraverso una prova di ammissione. Fino alle ore 12:00 del 29 agosto 2023, per accedere alla domanda, i candidati si potranno collegare al sito https://roma.unicatt.it e seguire la procedura di iscrizione on-line, accessibile dalla home-page. L’esame di ammissione si svolgerà in remoto, nei giorni venerdì 8 e sabato 9 settembre 2023 alle ore 14:30; ciascun candidato in fase di iscrizione potrà scegliere la sessione cui partecipare fino a esaurimento posti.

Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma da molti anni si avvale del supporto istituzionale di AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia, www.aideco.org), che da sempre sostiene la rilevante importanza della formazione a livello universitario in ambito cosmetico.

Per ulteriori informazioni:

Modalità di accesso al concorso pubblico per l’ammissione al Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”: https://www.unicatt.it/corsi/triennale/scienze-e-tecnologie-cosmetologiche-roma/ammissioni-e-iscrizioni.html

Bando di concorso per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche: https://www.unicatt.it/content/dam/unicatt/it/corsi/roma/aa-23-24/professioni-sanitarie-e-sc-tec-cosmetologiche/Bando%20LT%20e%20%20LT%20Professioni%20sanitarie%2023%2024%20-%20Allegato%20DR%209965.pdf.coredownload.pdf