I Crusaders vanno a Ciriè per dimenticare

CAGLIARI, 11 MAGGIO 2024 - Cercasi vittoria per agganciare i play off con una “week” d’anticipo. Sembra semplice, in realtà la bruciante debacle sulla poltiglia di Segrate ha riportato i crociati nel pianeta terra e adesso il rischio è che improvvisamente diventino troppo timidi, al punto di temere la propria ombra.

Ma dirigenza e coaching staff sono in azione da due settimane per ripristinare la giusta armonia senza cadere in eccessi. Certo è che il cinquanta a zero dell’andata inflitto ai Blitz non fa più testo e la spedizione nel Canavese va affrontata mettendo in pratica con attenzione le sperimentazioni adottate nelle sedute di Monte Claro.

Il presidente Emanuele Garzia crede nel suo gruppo che ritiene abbastanza maturo per prendere di petto la sfida cruciale: “Premesso che tutte le gare sono importanti – dice – questa lo è in particolar modo e va affrontata con una dose smisurata di determinazione. Avere la testa sulle spalle o tenere massima la concentrazione sembrano frasi fatte pronunciate tanto per dire qualcosa, ma io non la penso così, credo che siano atteggiamenti indispensabili per dimenticare l’inaspettato incidente lombardo e poter pensare alla seconda fase del campionato con maggiore tranquillità. Dopo la squadra ciriacese avremo subito l’impegno di Varese e con tutta onestà penso che i ragazzi si siano preparati con la giusta convinzione”.

9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE 2024 FIDAF

WEEK 11

CIRIÈ (TO) – Campo sportivo Blitzfield – via Delle Spine - 12/05/2024 - Ore 14:30

BLITZ CIRIÈ

CRUSADERS CAGLIARI

TIM TOBIN SA COME RISOLLEVARE LE SORTI DEI RAGAZZI

I Piemontesi erano partiti col vento in poppa inaugurando il campionato con una vittoria al Jungle field, covo dei Gorillas Varese, prossima destinazione dei cagliaritani. Ma col passare delle settimane qualcosa è cambiato nell’intelaiatura e si sono sommate tre sconfitte consecutive, anche se poi, guardando i punteggi (a parte la batosta sarda) i passivi subiti sono stati contenuti. Un aspetto che sicuramente l’head coach Tim Tobin non sta prendendo sottogamba. Ma soprattutto da lui interessa sapere come hanno reagito i suoi ragazzi: “Sono tornati in pista e ci siamo allenati bene – dice l’esperto americano – anche se, in effetti, ho avvertito il loro stato di umiliazione scaturito dalla sconfitta contro i Rams. A mio avviso la gara di Ciriè sarà complicata soprattutto a causa del viaggio. Ma noi lo trasformeremo in un viaggio di lavoro. In questi giorni abbiamo lasciato da parte le statistiche e non parliamo più di partite future. Ci stiamo concentrando solo sui Blitz, accumulando esperienza in allenamento. Non mi stufo di ricordare che abbiamo una squadra più giovane rispetto all'anno scorso. Quindi solo con un’applicazione serrata la squadra può crescere ora e in chiave futura”.

UN NUOVO SITO INTERNET: TUTTO MERITO DI BATTISTA BATTINO

Www.crusaders-cagliari.it si è rinnovato e il merito è tutto del suo webmaster. In realtà l’apporto di Battista Battino alla causa dei Crusaders non conosce limiti. Da studente universitario fuori sede arrivato a Cagliari da Trinità d’Agultu si è fatto largo nell’huddle crociato come Defensive Tackle / Nose Guard indossando la maglia numero #77.

Poi la passione per il football americano ha preso il sopravvento a trecentosessanta gradi. Apprezzato per i suoi scatti fotografici che riescono a dare una lettura nitida delle gare crociate, è balzato agli onori della cronaca per aver dato un solido contributo alla realizzazione del premiatissimo docufilm "NOI Crusaders", supportando passo dopo passo il regista Stefano Sernagiotto soprattutto nella cura della parte grafica (non a caso la sua professione nella vita quotidiana) e nella ricerca approfondita dei “reperti storici”.

Ma i lavori extra di “Bat” sono apprezzati da tutti gli appassionati della Penisola: gestisce la grafica del sito di informazione sul football italiano www.tuttofootballmagazine.it di cui è anche caporedattore.

⁠Collabora con la FIDAF, la federazione di football italiana, in diversi modi, per esempio realizzando la parte grafica dello streaming video delle ultime finali dei campionati italiani di seconda divisione, terza divisione e della nazionale.

L’elenco è lungo perché ricopre anche il ruolo di amministratore del gruppo Facebook dei Grafici del Football Italiano, è membro del gruppo dei Fotografi del Football e mansione non meno importante, collabora, producendo lavori grafici, per diversi team italiani come i Warriors Bologna e nel passato per gli Elephants Catania, Ravens Imola e altri.

Tornando al sito dei Crusaders, i cultori della disciplina si saranno resi conto da qualche mese come sia diventato ancor più accattivante e interattivo. Un lavoraccio ma ne è valsa la pena.

Bat, stiamo parlando di una creatura entrata nell’orbita adolescenziale

Eh, sì. Siamo on line dal 2010 e in tutti questi anni il sito ha accompagnato la vita e le avventure sportive dei Crusaders. Con oltre 600 articoli pubblicati (quasi tutti scritti dall’ufficio stampa) è certamente un poderoso database di quello che è successo nella vita crociata.

A parte che è il tuo lavoro, ma avere un sito diventa indispensabile

Sono convinto che ogni squadra, azienda o professionista debba avere una propria "casa", un posto sicuro dove potersi raccontare e comunicare le proprie attività.

Ci sarebbero anche alternative simili

Certamente i social network sono utilissimi e facili da utilizzare per tutti, ma si è sempre "ospiti" di qualcuno. Basta essere "segnalati" da pochi utenti per vedersi il profilo o la pagina bloccati oppure essere vittima di qualche "pirata", come si sente sempre più spesso, che prende il controllo delle nostre piattaforme sociali. Quindi avere un proprio spazio è fondamentale per assicurarsi la propria voce sulla rete.

Come si è evoluto negli anni il sito?

Realizzato in origine con il CMS Joomla ha avuto, in questi anni, diversi cambi di template e grafica fino all'ultimo aggiornamento del 2019 che ha accompagnato gli ultimi anni.

Arrivati alla decisione di rifare interamente il sito ho deciso di cambiare radicalmente tecnologia e passare ad un più moderno WordPress (attualmente il software per la realizzazione di siti internet più utilizzato al mondo, con circa 80% dei siti online realizzati con questo CMS).

È stato impegnativo?

Ho dovuto affrontare la pianificazione dello spostamento di una discreta mole di dati, quasi 600 articoli corredati di immagini, tabelle e vari allegati. Grazie all'utilizzo di appositi plugin per la migrazione delle informazioni sono riuscito nell'operazione di esportazione e poi importazione nel nuovo programma di gestione.

Poi è cominciata la discesa

Una volta recuperati i dati sono passato alla nuova impostazione al sito, alla nuova grafica e al definitivo rilancio del website. Questo rifacimento garantirà ancora per lungo tempo l'aggiornamento e la modernizzazione del sito in modo semplice ed efficace e quindi garantire ai tifosi ed appassionati tutte le notizie sul mondo dei Crusaders.

I CRUSADERS 2024

DIFESA

Giuseppe Carta (numero maglia 1, ruolo defensive back), William Badas (11, defensive back), Fabio Matta (28, defensive back), Riccardo Melis (32, defensive back), Riccardo Tocco (33, defensive back), Giacomo Usai (34, defensive back)

Jacopo Felice Rubechini (3, linebacker), Stefano Murgia (8, linebacker), Skye Alexander Teall (45, linebacker), Nicola Atzori (55, linebacker)

Luca Pacinotti (7, defensive lineman), Giancarlo Cardia (54, defensive lineman), Edoardo Stara (62, defensive lineman), David Israel Moquillaza Pumarayme (78, defensive lineman), Francesco Giuliano (90, defensive lineman), Gianni Cadeddu (92, defensive lineman), Donato Murgo (94, defensive lineman), Emil Nabil Mokhtar Ashak (95, defensive lineman), Francesco Caruso (98, defensive lineman), Riccardo Loddo (99, defensive lineman)

ATTACCO

Federico Pili (20, running back), Riccardo Pili (22, running back), Francesco Loche (23, running back), Mattia Solinas (24, running back), Davide Cappai (26, running back), Davide Anedda (40, runningback)

Luigi Alessandro Pisu (60, offensive lineman), Nicola Fadda (66, offensive lineman), Marcello Mele (68, offensive lineman), Jonathan Fabrizio Deiana (69, offensive lineman), Fabrizio Leoni (70, offensive lineman), Paolo Hadi Sitzia (75, offensive lineman), Ivano Pili (77, offensive lineman), Mauro Gandini (79, offensive lineman)

Matia Pisu (80, tight end), Filippo Dedoni (81, tight end)

Federico Dessì (14, wide receiver), Roberto Agnesa (21, wide receiver), Gabriele Garau (25, wide receiver), Michele Valentino Scano (83, wide receiver), Siro Lauchlan Thomas Meloni (84, wide receiver), Alessio Ennio Cocco (85, wide receiver)

Massimiliano Mandas (6, quarterback/wide receiver), Michele Meloni (19, Quarterback)

COACHES

Head coach: Tim Tobin

Offensive Coordinator: Aldo Palmas

Defensive Coordinator: Nicola Polese

Assistant Coach: Antonio Nicolli

Assistant Coach: Efisio Melis

Assistant Coach: Walter Serra

Assistant Coach: Andrea Antonino

DIRIGENZA

Presidente: Emanuele Garzia

Vice presidente: Sergio Andrea Meloni

Vice presidente e Team Manager: Giuseppe Marongiu

CONSIGLIERI

Antonio Nicolli

Walter Serra

Matia Pisu

Stefano Murgia

Giulia Congia: fotografa

STAFF

Battista Battino: fotografo

Aldo Luchi: catena

Mimmo Trudu: catena

Roberto Zedda: catena

Elisabetta Marongiu: medico

Alessandro Picciau: scorer

CALENDARIO 9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE 2024 GIRONE C

02 marzo 2024 Rams Milano – Gorillas Varese 36 – 00 16 marzo 2024 Gorillas Varese – Blitz Cirié 17 - 27 17 marzo 2024 Crusaders Cagliari – Rams Milano 42 - 35 06 aprile 2024 Crusaders Cagliari – Gorillas Varese 54 - 08 07 aprile 2024 Blitz Cirié – Rams Milano 06 - 27 13 aprile 2024 Crusaders Cagliari – Blitz Cirié 50 - 00 20 aprile 2024 Gorillas Varese – Rams Milano 16 - 41 28 aprile 2024 Rams Milano – Crusaders Cagliari 24 - 06 28 aprile 2024 Blitz Cirié – Gorillas Varese 15 - 28 12 maggio 2024 Blitz Cirié – Crusaders Cagliari h. 14.30 18 maggio 2024 Rams Milano – Blitz Cirié h. 15:00 19 maggio 2024 Gorillas Varese – Crusaders Cagliari h. 13:30

CLASSIFICA: RAMS 4-1 CRUSADERS 3-1; BLITZ 1-3; GORILLAS 1-4

Nella foto: a dx Battista Battino con la dirigente-fotografa dei Cru Giulia Congia