“I tuoi silenzi”, il primo singolo di Emilio

Dal 30 agosto 2024 è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio il primo singolo del cantante Emilio. “I tuoi silenzi”, questo il titolo del brano scritto dal noto autore Remo Elia, Bruno Oliver Lapo e Daniela Casale, racconta l’epilogo di una sofferta e struggente storia d’amore. Un viaggio cognitivo ed emotivo che proietta magistralmente i flashback di un amore divenuto ormai cenere, soffermandosi sul dolore della perdita ed evolvendosi nel presente in una nuova fase, l’elaborazione consapevole con il fine di riorganizzare la propria vita. Cosa mette in correlazione Emilio con questa profonda canzone è l’amore sconfinato che lui prova per la musica, avente la caratteristica di arrivare a toccare gli abissi più profondi dell’animo umano. Quelli meno accessibili alla ragione.

Emilio ha 36 anni e vive a Sezze, in provincia di Latina, dove svolge la professione di imprenditore agricolo. Lavora nell’azienda di famiglia, portando avanti il progetto iniziato molti anni fa dal nonno e dai genitori, che lo supportano ogni giorno. Emilio inizia a cantare nell’età prescolare, successivamente intraprende un percorso di studio e formazione presso il Liceo Musicale Pontino di Latina, seguito dal maestro Marco Onorato. Dallo scorso febbraio Emilio fa parte di una band musicale molto nota nelle province di Latina e Roma e in questi giorni sta ultimando le date del tour estivo. L’artista è impegnato anche nel sociale come volontario in una Onlus che si occupa di abilitazione e riabilitazione di ragazzi con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Il tempo libero lo dedica alla famiglia, ai suoi innumerevoli animali, in particolare ai suoi amati cani, e alimenta con passione e motivazione i suoi sogni. In primis cantare.

L’incontro con Remo Elia produttore, direttore artistico de “La Mia Song” e autore di molti brani di successo di alcuni big della canzone Italiana come Tiromancino, Carmen Consoli, Eros Ramazzotti, Ivana Spagna, Sal Da Vinci, Luisa Corna, Giovanni Zarrella e molti altri, avviene per caso. Quelle coincidenze che per natura vengono etichettate come fortuite, ma che segnano un punto di svolta nella vita di una persona. Emilio, infatti, ha firmato con “La Mia Song” un contratto per la realizzazione del suo primo album, la cui uscita è prevista entro la fine dell’anno. Il progetto sarà composto da cinque inediti e due cover.

Luigi Cacciatori