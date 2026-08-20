Il Catanzaro ufficializza Emanuele Pecorino nuovo rinforzo per l’attacco

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Il centravanti classe 2001 arriva a titolo definitivo dalla Juventus e firma un contratto quadriennale con il club giallorosso

Emanuele Pecorino è un nuovo giocatore del Catanzaro

Il Catanzaro rinforza il proprio reparto offensivo con l’arrivo di Emanuele Pecorino. La società giallorossa ha acquisito a titolo definitivo dalla Juventus le prestazioni sportive dell’attaccante, che ha sottoscritto un contratto quadriennale.

Il nuovo centravanti delle Aquile indosserà la maglia numero 31. Si tratta di un investimento importante per il presente e per il futuro, considerando l’età del calciatore e l’esperienza già maturata nei campionati professionistici italiani.

La stagione con il Südtirol

Nell’ultima annata Pecorino ha giocato con il Südtirol, totalizzando 36 presenze complessive e 9 reti. Un rendimento che gli ha permesso di trovare continuità e di confermare le proprie qualità nel campionato di Serie B.

I numeri registrati con la formazione altoatesina hanno attirato l’attenzione del Catanzaro, alla ricerca di nuove soluzioni per rendere più completo e competitivo il reparto avanzato.

La carriera del nuovo attaccante giallorosso

Nato a Catania nel 2001, Emanuele Pecorino ha iniziato il proprio percorso nel settore giovanile del club etneo. Durante gli anni della formazione ha vissuto anche un’esperienza nelle giovanili del Milan, prima di tornare a Catania e debuttare tra i professionisti.

Successivamente è passato alla Juventus Next Gen, con la quale ha disputato tre stagioni in Serie C. Il percorso di crescita è poi proseguito in Serie B, dove ha vestito le maglie di Südtirol e Frosinone, accumulando presenze e maggiore esperienza nella categoria.

Un nuovo riferimento per il reparto offensivo

L’arrivo di Emanuele Pecorino al Catanzaro offre allo staff tecnico un’ulteriore alternativa in attacco. Il contratto di quattro anni testimonia la volontà del club di puntare con decisione su un calciatore ancora giovane, ma già abituato alle difficoltà e ai ritmi della Serie B.

Con l’operazione conclusa a titolo definitivo dalla Juventus, il mercato del Catanzaro registra così un nuovo innesto. Pecorino è pronto a iniziare la sua avventura in giallorosso con la maglia numero 31.